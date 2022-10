Ruimtetelescoop James Webb toont ongewoon scherp de geboorte van nieuwe sterren

Het is een kraamkamer van nieuwe sterren, en wordt The Pillars of Creation genoemd. De kraamkamer is gevestigd in de Adelaarsnevel, op 6500 lichtjaren van de aarde. De gloednieuwe James Webb ruimtetelescoop, die in december vorig jaar werd gelanceerd, heeft er ongekend scherpe beelden van gemaakt. Donderdag werden ze vrijgegeven door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa.

Deze ‘kolommen der schepping’ werden voor het eerst in beeld gebracht door Hubble, de ruimtetelescoop James Webb voorging. Dat waren al een indrukwekkende beelden, maar James Webb brengt nu details aan het licht die Hubble niet kon zien. Die oude ruimtetelescoop heeft fantastische waarnemingen gedaan, maar vooral in zichtbaar licht; James Webb kijkt naar infrarood, warmtestraling, en kan daardoor hemellichamen waarnemen die geen of heel weinig zichtbaar licht uitstralen.

De kolommen lijken massief maar zijn heel dunne nevels. Aan de uiteinden zijn hier en daar rode boogjes te zien. Daar worden nieuwe sterren geboren; als zich daar voldoende gas en stof heeft verzameld doet de zwaartekracht de rest. Er zijn in de kolommen ook golvende stromen te zien. Dat zijn pluimen van gas en stof die jonge sterren soms uitstoten. De sterren die er de bron van zijn in deze kolommen zijn nog heel jong, slechts enkele honderdduizenden jaren.

Lees ook:

De supertelescoop James Webb heeft een beter oog voor het jonge heelal

Drie sterrenkundigen vertellen wat ze van hem verwachten.