Rode Kruis: Coronacrisis verhardt de maatschappij

Nederlanders maken zich zorgen over de verharding van de samenleving door de coronacrisis. De helft kent iemand met wie men liever niet over corona spreekt, en bij een kwart heeft de crisis tot een verslechterde relatie binnen de familie of de vriendenkring.

Het Rode Kruis heeft begin december ruim duizend Nederlanders van 16 jaar en ouder gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn. 37 procent voelt zich af en toe of regelmatig eenzaam. Mensen zijn ook bezorgd over de toekomst en onzeker over de afloop van de coronacrisis. Vooral jongeren van 16 tot 30 jaar springen daarbij in het oog: meer dan 80 procent maakt zich weleens zorgen, 28 procent regelmatig en 15 procent (bijna) altijd. Deze percentages zijn hoger dan die uit een vergelijkbaar onderzoek uit oktober 2020. Toen maakte 8 procent van de jongeren zich (bijna) altijd zorgen over de toekomst.

Volgens Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven, naar elkaar luisteren en elkaar echt horen. “Juist nu we weer in een lockdown zitten. Wat je ook vindt van de coronacrisis of de maatregelen, op een menswaardige en respectvolle manier komen we deze crisis het best te boven.”

Standpunten respecteren

Zestig procent van de respondenten is het ermee eens dat we meer respect moeten hebben voor mensen met een ander standpunt over corona. “Het is essentieel dat we elkaars verschillen in standpunten respecteren”, zegt Van Schaik. “We hebben als mensen meer gemeen dan dat we van elkaar verschillen. Vrijwel iedereen is het beu dat de crisis nog niet voorbij is, maar alleen samen komen we eruit. Juist omdat er zoveel verschillen in denkbeelden zijn, is het des te belangrijk dat we elkaars standpunten – hoe afwijkend ook – serieus nemen.”

Het Rode Kruis komt daarom met een marathoneditie van de #skipdecoronadip motivatiecampagne voor jongeren. Daarnaast biedt de hulporganisatie jong én oud die worstelt met gevoelens van somberheid of zorgen over de toekomst een luisterend oor via de telefonische Hulplijn (070-44 55 888) en de WhatsApp-hulplijn (06-5781 3499).

