Pissebed van 250 miljoen jaar oud duikt op in Winterswijk

Hij is bijna 250 miljoen jaar oud en daarmee de oudste pissebed van Nederland: Gelrincola winterswijkensis, vrij vertaald: de Gelderlander die in Winterswijk werd gevonden. Dat je een gefossiliseerde pissebed vindt die zo oud is, is al bijzonder. Deze bleek ook nog eens een nieuwe soort. De vondst werd deze week gepubliceerd in vakblad Bulletin of ­Geosciences, samen met nog twee andere nieuwe pissebedsoorten waarvan de fossielen in Duitsland werden gevonden.

Een van de betrokken onderzoekers is paleontoloog Jelle Reumer, medewerker van deze krant. De bijzondere vondst, vertelt hij, werd gedaan door amateuronderzoekers die voortdurend aan het werk zijn in de steengroeve van Winterswijk. “Die pissebed is een piepklein dingetje van 7,5 millimeter lang en zat in grauwe steenlagen. Maar de amateuronderzoekers daar hebben heel goede ogen.”

Binnenzee in het Trias-tijdperk

De amateurs vormen de werkgroep Muschelkalk, genoemd naar de binnenzee waar Winterswijk aan lag in het Trias-tijdperk, zo’n 250 miljoen jaar geleden. De Muschelkalkzee leek op de Waddenzee, zegt Reumer, en je vindt in Winterswijk de sporen van allerlei soorten die er leefden en aanspoelden. Wij zien pissebedden vooral onder de bloempotten op het terras, maar verreweg de meeste soorten leven in zee. Dat een van hen het in de Achterhoek tot fossiel schopte, is te danken aan het verharde harnas dat de beestjes hebben. Ze zijn familie van de kreeftachtigen.

Gelrincola krijgt zijn eigen kleine tentoonstelling in Naturalis, in Leiden. Het fossiel zal daar te zien zijn vanaf 8 juni, want dan kan Naturalis weer open. En in Winterswijk wordt gebouwd aan een nieuw bezoekcentrum, met nog veel meer fossielen die daar in de steengroeve gevonden zijn.

