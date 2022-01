Pil tegen psychose wordt niet getest op de complexe patiënt die hem nodig heeft

De antipsychotica die aan patiënten met schizofrenie worden voorgeschreven, werken in de praktijk vaak minder goed dan uit studies was gebleken. De middelen worden namelijk alleen getest op patiënten die enkel gevoelig zijn voor psychoses. Wie daarnaast ook verslaafd is, suïcidale neigingen heeft of een andere ziekte onder de leden heeft, wordt uitgesloten. Dat betreft vier van de vijf patiënten en juist zij reageren minder goed op de middelen.

We moeten studies gaan opzetten die recht doen aan de echte wereld, schrijft een groot internationaal team van psychiaters in het vakblad Jama Psychiatry. Het is een groot maatschappelijk probleem, voegt hoofdonderzoeker Jurjen Luykx, werkzaam aan de universiteiten van Maastricht en Utrecht, daar aan toe. “Eén procent van de bevolking lijdt aan invaliderende psychoses. Als we die mensen niet goed behandelen, hebben ze nauwelijks kans op een passende baan en lopen ze een groot risico om dakloos te worden, aan de drugs te raken of in de criminaliteit terecht te komen.”

Zo’n studie kost 3000 euro per patiënt

Klinische studies naar een nieuw medicijn, en dus ook naar een nieuw antipsychoticum, worden doorgaans opgezet en gefinancierd door het farmaceutisch bedrijf dat het middel heeft ontwikkeld. Bij de start van zo’n studie stelt het bedrijf strikte uitsluitingscriteria op. Dat begrijpt Luykx ook wel. “Zo’n studie is duur, het kost duizenden euro’s per patiënt. Dan wil je liever niet dat grote groepen voortijdig uitvallen omdat ze om de een of andere reden stoppen met de medicatie. Wij psychiaters zijn daar altijd in meegegaan. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik maar een beperkt aantal patiënten uit mijn praktijk kon toelaten. Maar niemand wist hoe streng die selectie was.”

Hij had wel een vermoeden en besloot daarom een paar jaar geleden om het uit te zoeken. Het team analyseerde twee grote patiëntenregisters, één uit Zweden, een ander uit Finland. Deze bijna 40.000 patiënten hadden na een ernstige psychose een kuur van antipsychotica gekregen. De onderzoekers konden in de registers niet alleen zien bij wie de middelen hadden gewerkt en wie een terugval had gehad, de Zweden en Finnen hadden ook bijgehouden met welk ziektebeelden de patiënten op het spreekuur waren gekomen. Daaruit kon je afleiden wie in een klinische studie zou zijn uitgesloten.

Minder effectief en met meer bijwerkingen

Dat bleek dus om tachtig procent van de patiënten te gaan. En hoe meer uitsluitingscriteria van toepassing waren, des te minder was de werkzaamheid van de middelen. Ze zijn nog altijd effectief, benadrukt Luykx. “Maar minder effectief dan bij patiënten die alleen gevoelig zijn voor psychoses, en met een iets grotere kans op bijwerkingen.”

Het is belangrijk dat we weten hoe goed middelen werken voor de patiënten die op het spreekuur komen, zegt hij. Wat zijn de verschillen tussen de diverse antipsychotica? Luykx pleit voor inclusiever onderzoek. Dat kan een studie zijn op basis van registers, zoals hij zelf heeft gedaan. “Deze techniek zou je kunnen verfijnen. Maar je kunt ook geen enkele patiënt uitsluiten en accepteren dat een substantieel deel afhaakt. Of je doet een studie, gericht op een specifieke groep. Patiënten die ook een verslaving hebben bijvoorbeeld. Dan zou je de effectiviteit van middel A met middel B kunnen vergelijken.”

