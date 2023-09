Pfas opruimen kan wel een paar duizend jaar duren, alle reden om snel te beginnen

Je moet toch ergens oefenen. De bedrijfshulpverlening van de Universiteit Utrecht deed het hier, op een veldje naast de faculteit diergeneeskunde. Hier werd menige brand in scène gezet die moest worden geblust. Chemisch analist Theo Sinnige was daarbij. Op de kaart wijst hij aan waar het meeste blusschuim terechtkwam.

Dat komt overeen met rode stipjes op diezelfde kaart. Daar zijn de hoogste concentraties gemeten van po­ly- en perfluoralkylstoffen, beter bekend als pfas. Dat is een verzamelnaam voor zeepachtige verbindingen van koolstof en fluor die berucht werden door hun bijnaam ‘eeuwige chemicaliën’. Het spul laat zich nauwelijks afbreken. En het zit overal in, van blusschuim tot de anti-aanbaklaag van een koekenpan.

Dat is een probleem, want het is giftig, vertelt Chiel Jonker terwijl hij secuur een brandnetel uit de grond trekt. Met wortel en al, want dat is belangrijk voor zijn onderzoek. De milieuchemicus en toxicoloog verdiept zich al enkele jaren in pfas. Bij hem gingen alarmbellen rinkelen toen hij merkte dat op het voormalige blusveldje paarden graasden. “Pfas associëren met eiwitten, één van de bouwstenen van organismen. Ze hopen zich op in het lichaam en dat geeft een scala aan subtiele effecten die we bij andere stoffen niet eens zien. Sommige van die effecten zijn al bekend, maar we zien er ook nog steeds meer bij komen.”

De metingen gaven Jonker gelijk, er zaten te veel pfas in de grond, en dus in het gras. De paarden staan inmiddels een stukje verderop en het voormalige blusveld is afgezet met een hek. En nu oefenen de medewerkers van de universiteit hier opnieuw. Het is een zogenoemd ‘living lab’, waar wetenschappers en studenten uit allerlei disciplines de kans hebben om eens iets uit te proberen. Dit veldje is een laboratorium geworden voor experimenten hoe je pfas weer uit het milieu krijgt.

Een beetje rondpompen

Vooralsnog is dat nagenoeg onmogelijk. De verbindingen in pfas zijn zo sterk dat ze nauwelijks zijn af te breken. En ze sijpelen overal in, in het grondwater onder de vervuilde bodem, in het gras dat erop groeit...

De klassieke methode om een vervuild perceel te saneren is dig and dump, legt Jonker uit. “Je meet hoe diep de pfas zitten, graaft die toplaag af en dumpt de aarde elders. Er zijn ook wel andere methodes in ontwikkeling, met actieve kool bijvoorbeeld. Dat werkt vergelijkbaar met Norit. Je hebt kool die heel poreus is, waardoor die veel van de pfas aan zich hecht. Als je de grond omspit en er die actieve kool doormengt, worden de pfas geïmmobiliseerd. Wat in de kool zit, komt niet meer in de planten of in het grondwater. Maar je haalt het er later niet meer zo makkelijk uit. Het is ook maar de vraag of dat stabiel blijft over de jaren. Dat weten we nog niet, daarvoor moet je zo’n terrein langdurig volgen.”

Jonker ziet nu ook steeds vaker dig and treat, waarbij je probeert ook nog wat pfas uit die grond te halen. “Het probleem is dat de meeste van die methodes de pfas niet echt afbreken. Als je het met actieve kool behandelt blijft het liggen, als je verbrandt komt een deel in de lucht terecht, als je het wast komt het in het afvalwater. We pompen de rommel eigenlijk alleen maar rond. Wat we nodig hebben is iets dat echt pfas afbreekt.”

Een heel vreemd goedje

Jonker loopt de opties langs. Je kunt proberen om het door bacteriën af te laten breken: bioremediatie. Met olie worden daarmee goede resultaten geboekt, maar pfas zijn echt wel een ander verhaal. “Het is een heel vreemd goedje. Het is verleidelijk om het te vergelijken met benzine. Dat is een verbinding van koolstof en waterstof, en pfas hebben zo’n zelfde structuur, maar dan met fluor in plaats van waterstof. Maar in de praktijk is het echt heel anders, mede omdat pfas, net als zeep, zo goed in water oplossen.”

Als bioremediatie al gaat lukken, zal het heel lang duren, verwacht Jonker. Dan zijn er nog exotischer technieken, zoals superkritische wateroxidatie. Het idee is dat je bijvoorbeeld vervuild grondwater tot extreme temperatuur brengt onder extreme druk, waarbij de pfas afbreken. In het lab werkt dat heel mooi boven de 600 graden Celsius en een druk van 240 bar. De hoeveelheid energie die het zou kosten om dat op schaal toe te passen is extreem. “Op die manier kun je niet de Westerschelde schoonmaken”, zegt Jonker droog.

Deze maand werden in Nieuw Zeeland hoopvolle resultaten geboekt met een andere methode: mechanische destructie. Vervuilde grond werd als het ware geplet in een vat met kleine metalen balletjes met, belangrijk, een schep zand erbij. De druk op de pfas werd door het pletten zo groot dat de fluoratomen loslieten van de koolstof en zich gingen hechten aan het silicium waaruit zand bestaat. Wat overbleef was poeder dat je veilig ergens kon storten, de pfas waren na het experiment voor 99,88 procent afgebroken. En ja, in dit geval zijn ze echt weg, bevestigt een aanvankelijk kritische Jonker.

Het past in een potje

Vraag is opnieuw of je deze techniek kunt opschalen. Ook deze methode kost nogal wat energie. En het experiment werd uitgevoerd in een vat van een halve liter inhoud. Alleen al dit minieme blusveldje van een relatief kleine universiteit is al gauw vijftig bij dertig. En de pfas zitten er tot een meter diep. Dan hebben we het nog niet over de hectares vervuilde grond die je elders vindt.

Jonker drukt de frustratie uit. “De pfas die hier in de grond zitten is uiteindelijk maar een paar gram. Het past in potje. Maar hoe krijg je het daarin?” Die kwestie zijn Jonker en Sinnige vandaag aan het verkennen, als een van de vele paden die er in dit living lab worden bewandeld.

Ze verzamelen brandnetels, gras en andere planten van het veldje, op de plaatsen waar de pfas-metingen zijn gedaan. De brandnetel die Jonker heeft ontworteld gaat in een afsluitbaar zakje met het opschrift ‘lokatie B, brandnetel’. Al die monsters gaan de vriezer in en worden later, als Sinnige de tijd kan vinden, getest op hun pfas-gehalte.

Fytoremediatie

Planten zullen nooit pfas afbreken, verwacht Jonker, maar ze kunnen het wel opnemen. Dat ondervinden we nu al doordat het via gras in koeien terechtkomt bijvoorbeeld. Hiervan zou je een voordeel kunnen maken. Als je planten vindt die goed zijn in het opnemen van pfas, kun je die kweken op verontreinigd terrein om als het ware de sanering voor ons te doen. De planten kun je vervolgens maaien, drogen en samenpersen en je hebt ‘pfas in een potje’, of in ieder geval veel geconcentreerder dan nu.

Fytoremediatie heet die methode. In België word daarvoor nu al hennep gebruikt, die vervolgens wordt gemaaid, gedroogd en verbrand. Maar systematisch onderzoek naar de pfas-opname door verschillende planten is er eigenlijk niet gedaan.

Met hun wieden zetten Jonker en Sinnige een bescheiden stapje in die richting. De planten gaan ze onderzoeken op het pfas-gehalte en wellicht komt daar iets interessants uit. Of niet, Jonker tempert wel de verwachtingen. Al zou je iets vinden dat geweldig goed pfas opneemt, dan nog zijn er allerlei obstakels.

Sowieso duurt het jaren. Een eventuele vondst kan ook site specific zijn; wat op dit veldje van de UU goed werkt, is misschien niet elders, met een andere grond of een ander klimaat, inzetbaar. En je hebt de worteldiepte. Gras steekt bijvoorbeeld maar een paar centimeter diep, terwijl metingen hebben uitgewezen dat de pfas van het blusschuim hier minstens tot een meter diepte in de grond zijn getrokken. Zo diep reiken veel plantenwortels niet. En bovenal, een wonderplant die echt als een soort magneet zou werken op de pfas is niet heel waarschijnlijk. Maar ook als er geen ei van Columbus wordt gevonden is dit nuttig, denkt Jonker. “Omdat we precies weten hoeveel pfas er op die plek in de grond zit, kunnen we aan de hand van de resultaten op zijn minst een benchmark zetten hoeveel er in de planten is getrokken.”

Stukjes zoeken van de puzzel

Voor Jonker is het een van de vele opties die het nader onderzoeken waard zijn. “Ik kreeg te horen dat hier deze week wordt gemaaid, dus toen zei ik, laat me dan eerst even wat planten plukken.” Want alle kennis is mooi meegenomen. Het gebruik van pfas is al decennia bezig, maar onderzoek naar het opruimen staat nog in de kinderschoenen. Dus is het experimenteren. Er zal waarschijnlijk niet één oplossing zijn, denkt Jonker. Want elke nu bekende schoonmaakmethode heeft grote tekortkomingen.

“We willen op dit terreintje gaan spelen met het combineren van methodes”, legt hij uit. “Dan gebruik je eerst fytoremediatie of actieve kool, en dan kun je misschien later geconcentreerde pfas in zo’n vat voor mechanische destructie verwerken.”

Een snelle oplossing gaat er niet komen, daar is hij alvast van overtuigd. Alleen al door de kwantiteit, de kolossale lappen vervuilde grond, het vervuilde water dat vervolgens de oceaan in stroomt: “We lopen continu achter de feiten aan. Wereldwijd zijn er nu heel wat mensen bezig met onderzoeken, maar intussen komt er nog steeds pfas bij en wordt het probleem nog erger. Daar moeten we echt mee stoppen. En dan nog zitten we hier echt misschien nog wel een paar honderd of duizend jaar mee opgescheept.”

Lokatie A is de laatste die ze aflopen. Hier zijn de hoogste concentraties pfas gemeten. Wat zuring, gras, Jakobskruiskruid en natuurlijk een brandnetel. Jonker heeft de handigheid te pakken en wipt hem er zo uit. Het gaat allemaal in de zakjes. De uitslag van het experiment zal even op zich laten wachten. Om deze oogst te analyseren ben je al gauw een weekje bezig, schatten ze, en zoveel tijd zal er niet direct zijn. “Je moet het prepareren, extraheren en concentreren”, legt Jonker uit. “Er zit een heleboel werk in voor het in die machine gaat die je op televisie bij CSI ziet.”

