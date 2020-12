Opmerkelijke ontdekking: panda’s zijn groot fan van paardenstront

Hij wentelt zich daar graag in, de panda, vooral als de paardenvijgen vers zijn. Dit merkwaardige gedrag was nog onbekend, maar Chinese biologen weten nu zeker dat het geen tic is van een randpanda; in een jaar lang scherp observeren zagen ze het tientallen keren gebeuren. Genoeg om er, in vakblad PNAS, een wetenschappelijke naam aan te geven: de paardenmestrol.

Andermans uitwerpselen zijn belangrijk voor zoogdieren. Ze kunnen vertellen of er een geschikte partner in de buurt is, een lastige concurrent, of een levensbedreigend roofdier. Voor die doelen is ruiken, of proeven, echter genoeg. Maar panda’s blijken zich van top tot teen in te smeren met paardenstront. De Chinese biologen ontdekten welke stoffen de panda naar de stront trekken: bepaalde terpenen. En ze analyseerden wat die stoffen doen op de pandahuid: ze blijken die minder gevoelig te maken voor kou.

Dat verklaart waarom dit gedrag alleen in de winter werd gezien. Maar waarom uitgerekend de mest van paarden en niet van andere poepers? Omdat, vermoeden de biologen, paardenmest een vast onderdeel is geworden van het leefgebied van de reuzenpanda. In de loop van vele eeuwen hebben de Chinese handelsroutes het paard en zijn mest daar gebracht.

Lees ook:

De panda is de troetelbeer van China’s natuurherstel

Maar daar hebben andere zoogdieren niets aan.