Oplossing ontdekt voor dé valkuil voor robots: onverwachte omstandigheden

Robots verbazen de mens met hun verbluffende prestaties. Ze zetten auto’s in elkaar, doorzoeken ingestorte gebouwen op overlevenden en werken in de bediening van een restaurant. Maar een eenvoudig taakje blijkt vaak te moeilijk. Een dichte deur bijvoorbeeld is voor robots een lastig obstakel. Japanse ingenieurs hebben een robot nu geleerd hoe ze een deur moeten openen. Hun leermethode werkt ook bij andere dagelijkse handelingen, schrijven ze in het vakblad Science Robotics.

Een moderne robot heeft zijn weg vaak gevonden met een methode die deep learning wordt genoemd. Of het nu om een potje schaken gaat of het berijden van een fiets, de robot wordt verteld wat de bedoeling is en krijgt de techniek onder de knie door te proberen en van zijn fouten te leren. De computers van Google die de wereldkampioenen schaken verpletterden, leerden het spel met deze deep learning.

Een tijdrovende en kostbare aanpak

Het is een tijdrovende en kostbare aanpak, schrijven de Japanners. En vaak zijn de robots na afloop wel goed in de aangeleerde taak, maar staan ze voor schut als de omstandigheden wijzigen. Weet een robot bijvoorbeeld eindelijk hoe hij een deur moet openen, komt hij het pand niet meer uit omdat de deur dan de andere kant op draait.

Het is beter om de robot van twee werelden te laten profiteren, betogen de Japanners. Niet alleen via deep learning, maar ook middels de ouderwetse instructies. Daarom hebben ze hun robot het niet alleen zelf laten uitzoeken voor de dichte deur – waarbij ze de klus overigens in zes stukken hebben gehakt, inclusief het bedienen van de klink of het openhouden van de deur. Ze hebben hem ook een honderdtal lessen gegeven in deuren openen.

De tweezijdige aanpak wierp zijn vruchten af. Na een paar uur oefenen kende de deur geen geheimen meer voor de robot. In 97 procent van de pogingen passeerde hij hem moeiteloos. En toen hij de opdracht kreeg om voortdurend heen en weer te gaan, hield hij dit een half uur lang vol, zonder één verkeerde beweging. “Ons experiment laat zien dat deze dubbele leermethode robots in staat stelt in een reële wereld met onverwachte uitdagingen te functioneren.”

