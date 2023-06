Op Bebop-1c komt de zon twee keer op

De makers van de filmserie Star Wars hadden het al bedacht, en het blijkt inderdaad voor te komen: een planeet met twee zonnen. En niet één keer. Maandag werd de vondst van weer een planeet in een ‘zonnestelsel’ wereldkundig gemaakt. Net als Tatooine, waar de Skywalkers uit Star Wars wonen, heeft ook deze planeet twee zonnen.

Binaire systemen, oftewel dubbelsterren die naast elkaar staan en om elkaar heen draaien, zijn vrij gangbaar. Maar zelden wordt er een planeet aangetroffen die een baan maakt om die beide zonnen. De eerste keer was amper tien jaar geleden. De nieuw gevonden planeet kreeg de naam Bebop-1c, waarbij Bebop staat voor het Engelse Binaries Escorted By Orbiting Planets. Het is de tweede ontdekte planeet in dit zonnestelsel, dat op een dikke 1300 lichtjaar van ons af staat.

Het stof waar planeten uit ontstaan, maakt rond zo’n dubbelster een heftige rit; het heeft immers te maken met de zwaartekracht van twee sterren. Het werkt als een soort roeispaan die het stof steeds verstoort, zegt Lalitha Sairam, een van de auteurs van de studie naar Bebop-1c, die maandag in het tijdschrift Nature Astronomy verscheen. Dat maakt het bestuderen van planeten die desondanks toch samenklonteren de moeite waard. Het leert ons meer over de omstandigheden waarin planeten kunnen ontstaan.

