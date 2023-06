Ook in optimistische scenario’s ziet het er niet goed uit voor het Noordpoolijs

De kansen dat er over twintig jaar ’s zomers nog ijs ligt op de Noordpool waren al niet groot, maar een nieuwe studie schat die nog eens wat lager in. Zelfs in het scenario waarbij de uitstoot van broeikasgassen naar een laag niveau gaat, zal het ijs in ieder geval een deel van het jaar verdwijnen.

De studie, deze week gepubliceerd in het blad Nature Communications, stelt de verwachtingen van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, daarmee naar beneden bij. Dat hield de mogelijkheid nog open dat er in het gunstigste scenario nog altijd wat ijs zou liggen op de Noordpool in september, de maand waarin de hoeveelheid ijs daar altijd het kleinste is.

De auteurs van het onderzoek gebruikten voor hun berekeningen hetzelfde rekenmodel, maar leunden sterker op de daadwerkelijke trend van de afgelopen decennia, zoals waargenomen door satellieten. De resultaten geven hen weinig reden tot hoop meer. “Helaas is het te laat om het zomerse zee-ijs op de Noordpool te redden”, zegt hoogleraar Dirk Notz van de universiteit in Hamburg in de Britse krant The Guardian. Hij is een van de auteurs van het onderzoek.

Hij wijst erop dat wetenschappers al tientallen jaren waarschuwen dat het zee-ijs op de Noordpool mogelijk zal verdwijnen in de zomer. “Mensen luisterden niet naar onze waarschuwingen.” Notz zelf waarschuwde drie jaar terug ook al dat de eerste ijsvrije september zich waarschijnlijk al vóór 2050 zal voordoen.

