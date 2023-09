Ook in Nederlandse dorpen zijn inwoners best tevreden over bereikbaarheid, maar dat kan snel omslaan

Wie in het centrum van Amsterdam rond lunchtijd op zoek gaat naar vers brood, een yogales, een komkommer-avocadosmoothie en een medicijn voor zijn moeder, hoeft waarschijnlijk maar enkele honderden meters te lopen om dat lijstje af te werken. Wie in een Zeeuws dorp woont, moet daar een langere afstand voor afleggen.

Tja, nogal wiedes. Buiten de stad zijn de afstanden tot veel voorzieningen en banen nu eenmaal groter dan in de stad. Dat feit accepteren de meeste inwoners van dorpen. Maar die afstanden werden de afgelopen decennia groter, door schaalvergroting en krimp op het platteland. Zo hebben kleine plaatsen in Nederland minder vaak een eigen supermarkt: dat aantal halveerde van 605 naar 299, sinds 2008. Ook kroegen, huisartsenpraktijken, scholen en bankfilialen op het platteland sloten de deuren.

Dus is het opvallend dat plattelandsbewoners van Nederland helemaal niet zo ontevreden zijn over de bereikbaarheid van werk, supermarkt, sportclub, kroeg of apotheek. Tot die conclusie komt economisch geograaf Felix Pot van de Rijksuniversiteit Groningen. 12 procent van de mensen in plattelandsgebieden ervaart problemen met het bereiken van gewenste dagelijkse activiteiten, tegenover 8 procent in verstedelijkte gebieden.

Hij besloot mensen eens naar hun ervaring te vragen

Dat kleine verschil verraste Pot, die donderdag promoveerde op zijn onderzoek naar ervaringen met bereikbaarheid. Hij keek door een andere bril naar de toegankelijkheid van voorzieningen. Geografen en vervoerswetenschappers zijn doorgaans nogal dol op het meten van reistijden en afstanden, vertelt hij. Ze brengen in kaart: hoeveel scholen zijn er in een straal van 5 kilometer? Hoeveel supermarkten kan iemand met de fiets in een kwartier bereiken?

Door er zo naar te kijken wordt een veronderstelde kloof zichtbaar. Want waar een stadsinwoner wel tien supermarkten op een kwartier afstand heeft, heeft een dorpsbewoner er maar één. “En toch, met die cijfers weten we eigenlijk niet hoe groot die kloof is”, zegt Pot, “daarvoor heb je de ervaringen van mensen nodig”. Hij ondervroeg zo’n 3300 mensen naar hun reisgedrag en hun voorkeuren, zoals: kun je op een dag alles doen wat je wilt doen? Heb je een auto? Hoelang ben je doorgaans onderweg?

Hij concludeerde: de tevredenheid over bereikbaarheid tussen stedelingen en plattelanders verschilt lang niet zo sterk als het feitelijke aanbod van voorzieningen doet vermoeden. Dorpsbewoners ondernemen niet minder activiteiten op een dag, en ze komen er wel, soms ook met behulp van hun sociale netwerk. De meeste mensen die weinig ondernemen, wijten dat niet aan bereikbaarheidsproblemen. Hoe is dit mogelijk? Pot benoemt in zijn proefschrift een aantal redenen.

Allereerst stijgt de tevredenheid niet evenredig met het aantal beschikbare voorzieningen. Dus de zoveelste supermarkt in de stad leidt niet tot extra tevredenheid voor stedelingen. En het verlies aan voorzieningen op het platteland leidt er volgens Pot nog niet toe dat inwoners het gevoel hebben dat ze geen opties meer hebben. Met twee supermarkten in omliggende dorpen zijn inwoners nog steeds tevreden genoeg.

Mensen zijn voorspelbaar in reisgedrag

Er speelt ook iets anders mee. Mensen wereldwijd zijn in hun reisgedrag vrij voorspelbaar, of ze nu in de stad of op het platteland wonen. Het gaat dan om zeer grove gemiddelden, maar een wonderlijke constante van de Italiaanse natuurkundige Cesare Marchetti schrijft voor dat mensen bereid zijn een uur per dag onderweg te zijn. Wordt ergens een route efficiënter, willen mensen dus best verder weg gaan werken.

Het CBS berekende in 2018 dat mensen in Nederland, zowel in verstedelijkte als landelijke gebieden, gemiddeld zo’n 2,8 keer per dag de deur uit gaan, en zo’n anderhalf uur onderweg zijn. Wat dat betreft wijken Nederlanders dus af van Marchetti’s constante: ze besteden meer tijd aan mobiliteit. Wat ook opvalt in die CBS-cijfers, in verstedelijkte gebieden ligt het aantal afgelegde kilometers in die anderhalf uur lager: 32 kilometer, ten opzichte van 42 kilometer in rurale gebieden.

Ook hebben inwoners van dorpen minder hoge verwachtingen van de beschikbare mogelijkheden, vertelt Pot. “Noem het zelfselectie, op het platteland kiezen inwoners ook juist voor rust en ruimte.” Ze hoeven niet die komkommer-avocadosmoothie op de hoek van de straat te kunnen kopen, of wekelijks naar de kroeg of theater. Internettoegang en innovaties maken het mogelijk om medicijnen uit een kluis van een apotheek te halen in een dorp, of een bankpas digitaal aan te vragen.

Maar betekent dit nu dat het met de bereikbaarheid op het platteland wel goed zit en dat investeringen in toegankelijkheid niet nodig zijn? Absoluut niet, zegt Pot. “Want mensen in het landelijk gebied zijn vooral tevreden vanwege de auto. Wie met het ov reist op het platteland is aanzienlijk minder tevreden.” Daar komt ook voor een belangrijk deel het verschil vandaan tussen die 8 en die 12 procent, vertelt Pot. In landelijke gebieden heeft bijvoorbeeld 10 procent van de huishoudens geen auto. Dat kan bijvoorbeeld met ouderdom of armoede te maken hebben. Die groep is duidelijk minder tevreden en kan zich soms ook buitengesloten voelen, legt Pot uit.

Investeringen in het ov: wel of niet nodig?

“Het is een politieke keuze of je dat vervelend vindt of niet”, zegt hij. Stedelingen komen makkelijker met de bus, tram of trein op hun bestemming. En ze hebben meer keuzemogelijkheden qua vervoer. Als je zegt: ik wil dat gelijk trekken met het platteland, ook in het kader van duurzaamheid, dan zijn investeringen in het ov onontbeerlijk.”

Ook kan tevredenheid op het platteland snel omslaan, zegt Pot. Omdat er al minder keuzemogelijkheden zijn, kan een verdere afname van het aantal apotheken, sportclubs of supermarkten snel leiden tot een ontoereikend aanbod. Als inwoners in die gemiddelde reistijd per dag van zo’n anderhalf uur niet meer kunnen doen wat ze wel graag wilden doen, is een omslagpunt snel bereikt.

Hij pleit ervoor dat mobiliteitsonderzoekers vaker naar ervaringen vragen van reizigers in stad en platteland. Zelf sprak hij voor zijn onderzoek met 21 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland. Het viel hem op in die gesprekken dat de geïnterviewden ervaringen rapporteerden die je niet kan meenemen in onderzoeken naar reistijden en afstanden.

De Zeeuwen vonden tijd doorbrengen in de bus of langere afstanden afleggen niet eens zo gek, dat waren ze gewend. Maar ze pakken liever de auto, mede vanwege de kwaliteit van het openbaar vervoer, vertelt hij. “Gure bushokjes, slechte communicatie over wanneer een bushalte vervalt, of te hard rijdende buschauffeurs.” Het zijn volgens Pot juist die subjectieve ervaringen die nu niet meegewogen worden in mobiliteitsstudies op basis van reistijden, zoals die van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Pot ziet al wel wat vooruitgang in het mobiliteitsbeleid in Nederland. “Vroeger ging dat vooral over het oplossen van files, nu gaat het vaker over de bereikbaarheid van voorzieningen.” Maar de volgende stap zou volgens hem zijn om die ervaringen mee te nemen. “Meet ook hoe tevreden mensen zijn, dan leer je beter waar de knelpunten zitten.”

