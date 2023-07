Ook in de kwantumwereld kan een glas in scherven vallen, laat student in Twente zien

Een 10 voor je master, het gebeurt heel zelden, maar Frank Somhorst kreeg hem. “Dit project verdiende het hoogst mogelijke cijfer”, zegt zijn begeleider Jelmer Renema, die daarvoor nooit een 10 had uitgedeeld. “Dat vonden ook de andere examinatoren.”

Somhorst rondde daarmee vorig jaar zijn studie technische natuurkunde aan de Universiteit Twente af. Zijn onderzoek is nu gepubliceerd in vakblad Nature Communications. Het is een experimentele doorbraak in een paradox waarmee de natuurkunde heeft geworsteld sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

Toen werd de kwantumfysica ontwikkeld, de natuurkunde van het allerkleinste. De kwantumtheorie was enorm succesvol in het verklaren van aard en gedrag van elementaire deeltjes. Maar de theorie bevatte verschijnselen die de natuurkunde niet eerder had gekend, en die wij in onze wereld van het grote ook niet ervaren. Zo is tijd in onze wereld niet omkeerbaar. In de kwantumtheorie juist wel. Tijd móet daar zelfs omkeerbaar zijn, zegt Renema, want anders loopt de theorie spaak.

Een glas valt

Een glas dat op de grond in scherven valt, is onomkeerbaar; de scherven worden niet spontaan weer glas. De klassieke natuurkunde zegt dat hier de wanorde, de ‘entropie’, groter wordt. Dat kan ook niet anders, zegt die klassieke natuurkunde. De wanorde wordt per definitie groter; dat geeft tijd zijn richting.

Maar in de kwantumnatuurkunde is het anders. Daarin heeft tijd juist geen richting, en wijst er geen pijl in de richting van toenemende wanorde. In de wereld van elementaire deeltjes blijft orde behouden, zegt de kwantumtheorie.

Nu zou je kunnen zeggen: er is een mooie theorie voor het allerkleinste, de kwantumtheorie, waarin orde behouden blijft, en een goede theorie voor de grote wereld, de thermodynamica, waarin de wanorde toeneemt en we dagelijks glazen op de grond zien kletteren. Waar maken jullie je druk over? Waarom moeten die twee natuurkundes per se bij elkaar worden gebracht?

Somhorst: “Dat zou je kunnen zeggen. Maar als je begint bij elementaire deeltjes, de kwantumwereld, en je schaalt steeds verder op, dan kom je in de wereld die wij waarnemen. Twee verschillende theorieën voor die twee werelden zou betekenen dat er ergens in die opschaling een overgang moet zitten. Dat zou een knip zetten in de werkelijkheid. Dat kan niet.”

De oplossing is er, in theorie

Dus die paradox die er al bijna een eeuw ligt moet worden opgelost. En in theorie is dat al geruime tijd geleden gedaan. De oplossing ligt in een verschijnsel dat in de kwantumwereld heel gewoon is: verstrengeling, het verschijnsel dat twee deeltjes die op een bepaalde manier met elkaar in contact zijn gekomen met elkaar verbonden blijven, hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn.

Renema: “Na verstrengeling heb je in feite een systeem dat bestaat uit twee delen. Je kunt gaan kijken naar de wanorde van het gehele systeem, maar ook van de twee deelsystemen. En dan zie je dat de wanorde in de deelsystemen groter kan worden, terwijl die in hun verbond behouden blijft. Verstrengeling is de schakel tussen kwantumtheorie van elementaire deeltjes en de thermodynamica van onze wereld.”

Een lekker gevoel

Hoewel abstract, klinkt dat nog redelijk eenvoudig. En volgens de natuurkundigen die de complexe wiskunde van de kwantumtheorie in de vingers hebben, zou het ook zo kunnen werken. Maar de natuurkunde wil ook experimenteel bewijs zien. En dat is heel erg lastig, zegt Renema, die al zes jaar liep te piekeren over het experiment dat Somhorst nu tot een goed einde heeft gebracht. “Dat is een heel lekker gevoel, dat het nu is gelukt.”

Een fotonische kwantumprocessor van Quix Quantum, een bedrijf op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Beeld Herman Engbers

Dat lekkere gevoel is te danken aan techniek die op de campus in Enschede is ontwikkeld. Renema leidt er een onderzoeksgroep aan de universiteit, maar ook een bedrijf (Quix Quantum) dat fotonische kwantumprocessoren bouwt. Dat zijn chips die werken met licht, en wel met de kwantumeigenschappen van lichtdeeltjes. Die technologie geeft ongekende controle over de elementaire deeltjes, zegt Renema: “We zijn de enigen in de wereld die dit kunnen doen.”

Want deeltjes zijn net mensen; zodra je ermee aan de slag gaat ontstaat er ruis, wrijving, lekt er informatie weg, krijg je holle frasen en echo’s. Dat moet je allemaal onder controle krijgen.

Een eettafel met spiegels en lenzen

Somhorst laat in het lab de opstelling zien. Een plateau zo groot als een eettafel, met een laserbron, een grote verzameling spiegeltjes en lensjes en andere apparaatjes, en in het centrum een kleine chip met glasvezelverbindingen aan twee kanten.

De chip is een soort rangeerterrein voor lichtdeeltjes, die aan de voorkant binnenkomen. Het hele voortraject van spiegels, lenzen en nog meer is gemaakt om de lichtdeeltjes met nauwkeurig afgestemde kwantumeigenschappen bij de chip te brengen.

Daar, op het rangeerterrein, moet het dan gebeuren. Daar zijn knooppunten en fotonische wissels die zo geprogrammeerd moeten worden dat tussen lichtdeeltjes verstrengeling tot stand komt. Bij de uitgang van de chip gaat het licht via glasvezels naar detectoren die de toestand van de lichtdeeltjes meten.

Voor Somhorst was dit masterproject een krachttoer. “Waar ben ik aan begonnen, dacht ik. Het probleem was bekend, maar iedere publicatie erover was voor mij een puzzel. En hoe vertaal je dit naar een experiment?” Dat was veel ideeën op papier zetten, verfrommelen en weggooien, zegt Somhorst. “En daarna is het veel werk om die wissels op de chip goed te programmeren.”

Naïviteit kan helpen

Somhorst maakt zijn rol kleiner dan hij was, zegt Renema. “We hebben vooruitgang kunnen boeken omdat Frank met andere ogen naar het probleem keek. Die fotonische processor is een kwantumsysteem. En daarin moet je thermodynamische toestanden aantonen, die gehoorzamen aan de wetten van die andere natuurkunde. Theoretisch fysici kunnen daar eindeloos over piekeren, maar Frank, een technisch natuurkundige, zegt: als het dan een thermodynamisch systeem is, moeten we dát en dát kunnen zien. Daar was geen theorie voor; die heeft hij bedacht.”

“Ik stond bij de haringkar toen hij me belde en het kwartje liet vallen”, vertelt Renema. “Het kan in de natuurkunde helpen om naïef te zijn en dingen letterlijk te nemen.”

Hiermee is voor het eerst experimenteel aangetoond dat de natuurkunde van de grote wereld, thermodynamica en toenemende wanorde, in de kwantumwereld kan worden gebracht zonder de wetten van de kwantumtheorie te schenden. In feite is hier aangetoond dat ook in de kwantumwereld van elementaire deeltjes glazen op de grond kapot kunnen vallen. En het mooie is dat hier de scherven ook weer glas kunnen worden.

