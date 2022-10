Onze omgeving maakt ons ziek, maar we weten amper hoe dat werkt

Een draagbare gps-tracker, een siliconen polsbandje, een activiteiten-tracker, materiaal om thuis bloed en ontlasting af te nemen en twee sensoren om luchtkwaliteit te meten (een om dagelijks mee te nemen en een om voor het raam op te hangen). Ten slotte een activiteitendagboek waarin proefpersonen moeten noteren wat ze dagelijks ondernemen, en vooral ook waar ze dat doen. Een jaar later moeten de meeste metingen herhaald worden. Ga je in de tussentijd verhuizen? Helemaal interessant, want dan is alles weer helemaal anders. In dat geval heel graag sommige metingen opnieuw doen.

Van de duizend deelnemers die meedoen aan onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen gezondheid en omgeving wordt wat gevraagd. Maar het is voor een goed doel. Want meer begrip hiervan kan veel chronische ziektes voorkomen of uitstellen. Met kleine aanpassingen in leefomgeving en levensstijl zouden veel mensen langer en gezonder kunnen leven.

De seizoenen, de wind en het water in de buurt van zieken

Dát onze omgeving ons ziek maakt, is geen nieuw inzicht. Hippocrates, de klassieke Griekse vader van de westerse geneeskunde, wees rondreizende artsen er al op dat ze goed moesten kijken naar ‘de seizoenen, de winden en het kwaliteit van het water’ in de buurt van zieken.

Ook tegenwoordig staan we dagelijks bloot aan schadelijke omgevingsfactoren. De meeste daarvan creëren we zelf. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, ademt 99 procent van de wereldbevolking lucht in die volgens eigen normen van de organisatie vervuild is. Tel daarbij op de talloze chemicaliën op oppervlakken, in het water, in voedsel, en ook risicofactoren zoals stress, gebrek aan lichaamsbeweging en slaapkwaliteit. Allemaal factoren waarvan we weten – intuïtief aanvoelen zelfs – dat ze een niet al te beste invloed op onze gezondheid hebben. Maar hoe precies is nog niet systematisch in kaart gebracht. De impact van veel stoffen is nog onbekend, laat staan hoe ze in combinatie misschien nog schadelijker zijn.

Het complexe geheel van omgevingsfactoren noemen wetenschappers het exposoom. De naam is geïnspireerd door het genoom, het geheel van alle menselijke genen. Sinds de afronding van het menselijkgenoomproject in 2003 hebben wetenschappers een redelijk goed beeld van dat menselijke genoom. Dat was een belangrijke wetenschappelijke en technologische stap. Op basis van een persoonlijk genetisch profiel kunnen artsen het risico op bijvoorbeeld sommige vormen van kanker voorspellen en tijdig ingrijpen.

Met een draagbare gps-tracker volgen de onderzoekers gedurende twee weken precies waar de proefpersonen zich bevinden tijdens hun normale dagelijkse bezigheden. Beeld Thijs Rooimans

Genen zijn niet allesbepalend

Roel Vermeulen, hoogleraar milieu-epidemiologie en exposoom-analyse aan de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, blikt terug op deze revolutie. “Door alles wat er aan het begin van dit millennium ineens mogelijk bleek met genetisch onderzoek, ontstond het idee dat de genetica allerlei ziektes voor ons zou oplossen. Maar uit onderzoeken, onder andere met tweelingen die in verschillende omgevingen opgroeiden, bleek al snel dat iemands genenpakket op zichzelf maar verantwoordelijk is voor een klein deel van onze ziektes. Het grootste deel, ruim 70 procent, van de chronische ziektes wordt mede veroorzaakt door niet-genetische omgevingsfactoren. In tegenstelling tot genetica zijn veel van deze factoren aan te passen. Genoom en exposoom zijn de yin en yang die bepalen of er ziektes ontstaan. De yin begrijpen we nu. Maar voor de yang is een soortgelijke revolutie nodig als destijds met het genoom.”

Het inzicht is er dus al langer, maar de technologie die hier voor nodig is – zowel in biomedische laboratoria als op het gebied van meettechniek en sensoren – liet op zich wachten. Die kwam rond 2009, onder andere door de opkomst van wearables en smartphones. En nu is het begin van de echte exposoom-revolutie te zien in de doos met meetinstrumenten, waarmee dit verhaal begon.

“We hebben niet één, maar heel veel verschillende meetinstrumenten nodig om het exposoom te meten”, zegt Vermeulen. “En omgevingsfactoren veranderen ook steeds in de ruimte en in de tijd. Daarom moeten we keuzes maken. Keuzes zijn gebaseerd op kennis over wat belangrijk is voor gezondheid en op mogelijkheden om die te meten. Luchtvervuiling is bijvoorbeeld een factor die we graag beter willen begrijpen. De lucht die we ademen is een complex mengsel van allerlei gassen en stoffen die in meer of mindere mate ziekmakend zijn. Vooral nanodeeltjes of nanoplastics (een nanometer is een miljardste meter, red.) hebben nu onze aandacht. Die deeltjes zijn zo klein dat ze dwars door elke bescherming gaan die het lichaam tegen schadelijke stoffen heeft. Maar voor die deeltjes is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld roet of fijnstof, nog geen regelgeving. De techniek om ze te meten was er tot voor kort niet. Nu wel, en kunnen we auto’s of fietsen uitgerust met sensoren in de stad laten rondrijden de lucht te meten.”

Google meet de concentratie van stoffen op straatniveau

Onderzoeker Jules Kerckhoffs van de Universiteit Utrecht werkte hiervoor samen met Google Street View. In Amsterdam werden twee streetview-auto’s uitgerust met luchtsensoren om stikstofmonoxide, stikstofdioxide, roetdeeltjes (zwarte koolstof), fijnstof en ultrafijnstof (nanodeeltjes) te meten. Het resultaat is een gedetailleerde stadskaart waarop de concentratie van deze stoffen op straatniveau af te lezen is. “We hebben de achterbank van die auto’s er uitgehaald om plaats te maken voor onze meetapparatuur. Terwijl de Google-auto’s hun rondjes reden en de stad in beeld brachten, kregen wij een jaar lang elke dag data over luchtkwaliteit binnen.”

Een soortgelijk project is ook in Kopenhagen gedaan. “Daar zijn al maatregelen genomen op basis van de resultaten”, zegt Kerckhoffs. “Google heeft de auto’s en de meetapparatuur inmiddels gedoneerd aan de universiteit. En ook in Barcelona, Bazel en München hebben ze al rondgereden.”

Met dit soort metingen kunnen wetenschappers waardevolle, maar vrij algemene verbanden tussen in dit geval luchtkwaliteit en volksgezondheid leggen. Maar exposoom-onderzoek brengt meer beloften met zich mee om de publieke gezondheid te verbeteren. Niet iedereen is namelijk even gevoelig voor dezelfde omgevingsfactoren. Sommige mensen worden bijvoorbeeld doodziek van het wonen in de buurt van een chemische fabriek, anderen lijken nauwelijks last te hebben.

Schadelijke stoffen uit de buitenwereld

De andere helft van deze exposoomrevolutie speelt zich daarom af in biomedische laboratoria. Om beter te begrijpen waarom iedereen anders lijkt te reageren op dezelfde omgevingsfactoren, is moleculair onderzoek nodig. Wat gebeurt er precies wanneer schadelijke stoffen uit de buitenwereld het lichaam binnen komen?

De hightechfaciliteit Exposome-Scan, een samenwerking van de universiteiten van Utrecht en Leiden, is zo’n biomedisch lab. De Leidse hoogleraar analytische biowetenschappen Thomas Hankemeier is een van de initiatiefnemers. In het exposoom-onderzoek werkt hij nauw samen met zijn Utrechtse collega Vermeulen. ‘Meten is weten’ is Hankemeiers wetenschappelijke motto. Hij verdiept zich al jaren in het meten van het zogenoemde metaboloom. Dat is het geheel van kleine moleculen, metabolieten, op celniveau. Ze spelen onder andere een rol bij stofwisselingsprocessen. Er zijn er inmiddels duizenden van bekend.

Er zijn metabolieten die van nature voorkomen in het menselijk lichaam, zoals aminozuren, vetten en suikers. Maar er zijn ook kleine moleculen die van buiten het lichaam komen: bijvoorbeeld via ingeademde lucht of uit voedsel. Deze gaan interacties met elkaar aan en daarbij ontstaan weer nieuwe metabolieten. Mede bepaald door genetische aanleg, maar dus ook door omgevingsfactoren, vormt ieders metaboloom een uniek biochemisch profiel. Het meten van iemands metaboloom zegt dan ook veel over hoe gezond iemands lichaam is en ook hoe het reageert op zijn omgeving.

Het blauwe kastje bevat sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit. Beeld Thijs Rooimans

Robots doen het analysewerk

Hankemeier: “Het Exposome-Scanlaboratorium wordt een compleet afgesloten, steriele omgeving. Onderzoek naar gezondheidseffecten op moleculair niveau luistert nauw, omdat het om zulke kleine hoeveelheden moleculen en subtiele interacties gaat. Als we nieuwe effecten meten van het ene molecuul op het andere molecuul, dan moeten we zeker weten dat het niet verstoord wordt door een derde molecuul dat toevallig aan de handen van een medewerker zit of bijvoorbeeld via de ventilatie is binnengekomen. Daarom doen robots hier straks het analysewerk.”

Maar met het meten en analyseren van externe factoren – het werk van Vermeulen – en Hankemeiers inspanningen om de interne wisselwerking van al die moleculen in kaart te brengen, is het raadsel van wat ons ziek maakt nog niet opgelost. Om externe factoren en hun effecten op moleculair niveau uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen koppelen aan ziektes zijn grote, langlopende studies nodig. Die studies lopen nu volop.

Vermeulen: “Al begin jaren negentig zijn er databases en ook biobanken met weefselmateriaal van gezonde proefpersonen opgezet. Die mensen volgen we nu nog steeds. Welke mensen hebben chronische ziektes ontwikkeld en welke niet? Vervolgens gaan we terug naar de vriezers met biologisch materiaal. Welke stoffen kunnen we al terugvinden in hun oude biologische samples, aan welke omgevingsfactoren deze mensen zijn blootgesteld en kan dat verklaren waardoor ze ziek zijn geworden?”

Dat is nu nog werk met heel veel gaten. “Het lastige is dat deze biobanken vaak maar enkele samples en dus meetmomenten hebben. Ze zijn niet voor dit soort onderzoek opgezet. Daarom proberen we nu onderzoeken op te starten waarbij we mensen intensief volgen die ook regelmatig biologisch materiaal afstaan. De duizend mensen die het doosje met meetapparatuur hebben gekregen zijn een eerste stap op weg naar deze nieuwe langlopende en gedetailleerde exposoomstudies.”

App waarschuwt bij beginnende ziekte

“Beide soorten onderzoek leveren enorme bergen heel verschillende soorten gezondheidsdata op. Die moet heel veilig opgeslagen en aan elkaar gekoppeld worden, zodat computers er uiteindelijk mee aan de slag kunnen. Ze moeten complexe, persoonlijke verbanden kunnen gaan zoeken zonder dat privacy in gevaar komt”, zegt ook Hankemeier. “Door iemands persoonlijke data uit buiten- en binnenwereld te combineren kan in de toekomst een app bijvoorbeeld waarschuwen bij beginnende ziektes en advies geven over preventie. Bijvoorbeeld anders gaan eten, meer bewegen, of zelfs verhuizen, als blijkt dat iemand extra gevoelig is voor een specifieke stof die in zijn leefomgeving voorkomt. Hoe meer we kunnen meten en hoe meer data er is hoe beter. Daarom werken we aan schaalbare technologieën die dit in de toekomst voor enkele tientjes per test mogelijk maken.”

Zover is het nu nog niet. De technologie om systematisch onderzoek te doen naar wat het is dat ons ziek maakt, is jong en volop in ontwikkeling. Een paar jaar geleden pas financierde de Europese Unie voor het eerst een groot exposoom-onderzoek. Vermeulen: “Alles van iedereen elke dag meten zal nooit lukken, dat is veel te veel en wordt veel te complex. Wat we nu vooral proberen, is erachter te komen hoe goed enkele metingen zijn en wat we daar aan nuttige kennis uit kunnen halen.”

Draagbare sensor om lichaamsbeweging, hartslag en slaapkwaliteit te meten. Proefpersonen moeten deze gedurende vier weken dagelijks bij zich dragen. Beeld Thijs Rooimans

