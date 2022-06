Onderzoekers vinden manier om tumorcel te slim af te zijn

In de laatste tien jaar is immuuntherapie uitgegroeid tot een potentieel machtig wapen tegen kanker. Artsen zijn erin geslaagd de afweercellen van het lichaam een oppepper te geven waardoor ze tumorcellen beter weten te herkennen en op te ruimen.

Maar de praktijk is weerbarstig. Soms zijn de resultaten spectaculair, vaak valt het effect tegen. Een patiënt reageert soms helemaal niet op de therapie, in een ander geval slaat de behandeling wel aan, maar verliest ze na een tijd toch haar werking.

Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut hebben in dit ‘kat-en-muis-spel’ (hun eigen bewoordingen) een succesje geboekt. In het vakblad Cell Reports Medicine beschreven ze deze week wat tumoren soms ongevoelig maakt voor de therapie en wat mogelijk die resistentie zou kunnen omzeilen.

Allerlei misleidingstrucs

De zogeheten T-cellen van het immuunsysteem speuren voortdurend het lichaam af op zoek naar afwijkende, en dus ongezonde cellen. Dat ‘zien’ ze aan de stukjes eiwit die elke lichaamscel op zijn oppervlak presenteert. Zit daar een afwijkend stukje eiwit tussen, dan wordt in principe de cel gedood.

Maar dit lukt niet altijd. Tumorcellen hebben allerlei trucs ontwikkeld om de afweer te misleiden. Zo gaan de afweercellen altijd beheerst tot de aanval over, om niet te veel schade aan te richten. Maar sommige tumoren versterken die terughoudendheid nog eens en leggen daarmee in feite de aanval plat.

Andere tumorcellen verstoppen zich juist. Die zetten helemaal geen stukje eiwit meer op hun oppervlak, waardoor afweercellen ze ook niet meer als gevaarlijk herkennen.

De onderzoekers van het NKI gingen op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de tumorcellen dat doen. Welke genen spelen daarbij een rol?

De onderzoekers kweekten tumorcellen in hun laboratorium en schakelden vervolgens het ene na het andere gen uit, net zo lang tot de afweercellen vat kregen op de tumorcellen. Zo vonden ze drie genen uit één familie. Toen ze die alle drie hadden uitgeschakeld, werden de tumorcellen een stuk beter door de afweer opgeruimd.

Een start-up om deze vondst te ontwikkelen

Tijdens die screening deden ze nog een interessante bijvangst, vertelt hoofdonderzoeker Daniël Peeper in een persbericht. “Zoals gezegd onttrekken tumoren zich vaak aan de T-cel-radar door geen stukjes eiwit meer te presenteren op hun oppervlak.

“Toen we een mix maakten van tumorcellen die dat wel of niet doen – zoals vaak voorkomt in tumoren – zagen we dat het uitschakelen van de genen ook de onzichtbare tumorcellen gevoelig maakte voor T-cellen. Dit bystander-effect kan wellicht het effect van de behandeling versterken.”

De genen worden in de celkweek uitgeschakeld met een zogeheten remmer, maar die kan niet zomaar in mensen worden gebruikt. Bovendien moet worden onderzocht of de remmer gezonde cellen ongemoeid laat. Maar Peeper is optimistisch. Hij heeft een start-up opgericht waarmee hij probeert op basis van deze vondst een nieuwe immuuntherapie te ontwikkelen.

