Onderzoekers concluderen: onze levensloop is niet te voorspellen

Alle ploegen, waaronder een team van Tilburg Universiteit, kregen dezelfde gegevens uit een groot Amerikaans onderzoek naar gezinnen met opgroeiende kinderen. De opdracht was om met de vele duizenden data van een gezin, verzameld in de eerste tien jaar na de geboorte van een kind, te voorspellen hoe dat gezin het later zou doen – op verschillende punten: van de relatie tussen de ouders tot de leerprestaties van het kind.

De onderzoeksteams gingen aan de slag en bouwden computersystemen om die voorspelling te gaan doen, de een nog complexer dan de ander. Toen de wedstrijdleiding de resultaten kreeg, bleek de een inderdaad iets beter dan de ander, maar geen van de voorspellingen kwam dicht bij de werkelijkheid.

Begrijpen en voorspellen zijn verschillende dingen

Die uitkomst, schrijven de wetenschappers in vakblad PNAS, is een belangrijke waarschuwing aan overheden die het in hun hoofd halen om beslissingen op het gebied van justitie en kinderbescherming over te laten aan computersystemen. En er steekt een uitdaging in voor de wetenschap zelf. Begrijpen en voorspellen zijn blijkbaar twee verschillende dingen. Je kunt de sociale verschillen tussen gezinnen doorgronden, maar daarmee nog niet voorspellen hoe kind X in gezin A het later zal doen.

We moeten, zeggen de wetenschappers, maar eens gaan praten met collega’s die ervaring hebben met onvoorspelbare, chaotische patronen. Zoals meteorologen. Levensgeluk is zo onvoorspelbaar als het weer. Een geruststellende gedachte, eigenlijk. Geen meteoroloog die ervan wakker ligt.

Lees ook:

Opnieuw valt de wetenschap door de mand

Eerst was er crisis in de psychologie, toen in de economie, en nu blijken studies te rammelen in de gehele sociale wetenschap. Wat gaat er mis?