Onderzoekers: als je jeuk hebt, moet je níet krabben

De onderzoekers brachten elektroden aan in het ruggenmerg van hun muizen, alles volgens goedgekeurd protocol, om te zien welke zenuwcellen worden geactiveerd. Vervolgens bezorgden ze de muizen met een chemisch middeltje jeuk aan de achterpootjes, gingen wrijven, en volgden wat dat deed in de zenuwbanen.

Dat wrijven een alternatief is voor krabben was al wel bekend. De meeste mensen maken gebruik van deze wijsheid als ze jeuk hebben op plekken waar krabben niet aan te bevelen is, zoals in de ogen. Er is lang gedacht dat het net zo werkt als bij pijn. Ook daar kan wrijven helpen. Maar het mechanisme is heel anders, concluderen deze onderzoekers nu in vakblad JNeurosci.

Wrijven kan helpen als het de pijn vervangt door een prettige sensatie; wrijven met fluweel helpt, maar met schuurpapier niet. Maar wrijven bij jeuk werkt anders; de onderzoekers ontdekten dat het wrijven precies dezelfde zenuwcellen in gang zet als het jeuksignaal. Die zenuwcellen worden extra geprikkeld als het ware. En als het wrijven stopt, dat is het opmerkelijke, zakken ze terug naar een lager activiteitsniveau. Gevolg: minder jeuk.

Dat is het principe. Maar het is nog een ingewikkelde cascade van zenuwreacties in dat ruggenmerg. Want simpelweg die zenuwcellen platleggen deed de jeuk niet verdwijnen. Bovendien bleek het bij die muizen nogal uit te maken hoe snel je wrijft, hoe krachtig én waarmee (een wattenstaafje deed niks, een zacht borsteltje wel). Allemaal factoren om thuis te testen en te zien welk wrijven het beste is. Maar stop met krabben.

