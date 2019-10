Onderzoek: varkens nog intelligenter dan gedacht

Een schuurtje in elkaar zetten is nog wat te hoog gegrepen, maar varkens blijken handiger dan gedacht: ze kunnen werktuigen gebruiken, zo ontdekte de Amerikaanse ecologe Meredith Root-Bernstein. De onderzoekster bracht in oktober 2015 een bezoekje aan de dierentuin van de Jardin des Plantes in Parijs, toen haar iets opviel. Een van de varkens pakte een tak met zijn bek en begon ermee in de grond te porren. Geïntrigeerd ging Root-Bernstein na of dit gedrag wel eens eerder was waargenomen, maar dat bleek niet zo te zijn.

Uit nader onderzoek werd duidelijk dat de beesten iedere zes maanden een gat graven met een tak, om een nestje te bouwen voor hun biggetjes. Normaal gesproken gebruiken varkens hun snuit om te graven, want dat werkt veel beter. Het blijft dan ook een mysterie waarom ze precies takken zijn gaan gebruiken.

De beesten zijn Visaya-wrattenzwijnen, een varkenssoort die ernstig wordt bedreigd. Waarschijnlijk heeft het moedervarken, genaamd Priscilla, het gedrag voor het eerst geleerd. Vervolgens heeft ze het doorgegeven aan haar familieleden.

Volgens Root-Bernstein is de ontdekking extra bijzonder omdat het gebruikmaken van gereedschap iets is wat varkens delen met mensen, zei ze tegen National Geographic Magazine. “De ontdekking brengt ons dichter bij dieren. We denken soms dat alleen mensen hun omgeving manipuleren om hun levens te verbeteren, maar een heleboel andere soorten doen dit ook.”

De vraag is nu of ook wilde zwijnen stokken gebruiken. Die kans is groot, want ook de wilde Visaya-zwijnen zijn intelligent: eerder ontdekten onderzoekers dat de beesten stenen tegen een schrikdraad aanduwden, om te testen of er stroom op stond.

