Om te kunnen overleven in de stad heeft de beer een trucje geleerd

Mensen houden van grote roofdieren, maar niet als die bezit nemen van hun stedelijke gebieden. En dat gebeurt steeds meer, omdat het areaal echte wildernis gestaag afneemt. Voordeel van stedelijke gebieden is dat dieren er veel voedsel kunnen vinden. Nadeel is dat ze kans lopen door mensen te worden neergeknald.

Dat risico doet een bruine beer niet verhuizen naar gebieden waar geen mens leeft, ontdekten Canadese onderzoekers. Om uit te vinden hoe mens en grote vleeseters nou precies samenleven, plozen ze de gangen uit van een kleine drieduizend beren die in een periode van dertig jaar in British Columbia, Canada, hebben geleefd.

Een beer die zich eenmaal in de buurt van mensen heeft gevestigd verhuist niet gauw, zagen ze. Maar hij past zich wel aan; de beer gaat zijn activiteiten steeds meer verplaatsen naar de nacht, hij wordt meer nachtdier, waardoor de kans op een fatale botsing met de mens afneemt.

Verbinding met de wildernis is cruciaal

Dat effect is ook bij andere dieren bekend en heeft sommige biologen al gebracht tot de ‘optimistische’ stelling dat grote rovers helemaal geen wildernis meer nodig hebben om te overleven. Dat klopt niet, schrijven de Canadese onderzoekers nu in vakblad PNAS. Want hoewel beren zich staande kunnen houden in de buurt van mensen, hun populatiedichtheid is er veel kleiner dan in de echte wildernis. Ze zouden door uitroeiing verdwijnen, als er niet een regelmatige immigratie zou zijn van echt wilde beren.

Voor de toekomst van deze dieren is verbinding met de wildernis dus cruciaal, met het behoud van de gebieden die niet door mensen worden verstoord. De mens moet bovendien toleranter worden voor de roofdieren in zijn omgeving. Want we zitten met een paradox, betogen de Canadese onderzoekers: juist de nieuwkomers, de immigranten uit de wildernis die zo belangrijk zijn voor de berenpopulatie, lopen de grootste kans in stedelijk gebied om het leven te komen. Ze moeten zich nog aanpassen aan de mens, en bijvoorbeeld leren dat ze in de nacht het veiligst zijn.

