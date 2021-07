Nooit eerder getoonde schatten moeten Egypte terug op de kaart zetten

De wieg van de Egyptische beschaving

Het nog te openen Grand Egyptian Museum (GEM) moet het pronkstuk van de Egyptische musea worden. Maar wat te doen met het oude Egyptisch Museum aan het Tahrirplein in Caïro? De toekomst van het museum zal bepaald worden aan de hand van een masterplan, dat Egypte in samenwerking met vijf Europese musea met grote Egyptologische collecties opstelt. Zeker is dat het museum chronologisch het verhaal van de oud-Egyptische beschaving zal blijven vertellen, zegt Loutfy Abd El-Hamid, directeur van de oudheidkundige afdeling van het Egyptisch Museum. Het museum heeft meer dan genoeg objecten in de depots om de leeg gevallen plekken op te vullen. Zo zal op de plaats waar de schatten van Toetanchamon lagen nu de schat uit de stad Tanis tentoon worden gesteld.

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) is een van de Europese musea die in een door de EU gefinancierd project samen met de Egyptische partners nadenken over de toekomst van het Egyptisch Museum. “In een pilot richten we de afdeling van de pre- en vroeg-dynastische geschiedenis in”, zegt Lara Weiss, conservator collectie Egypte van het Leidse museum. “Deze afdeling was meer een doorstroomlocatie waarvan veel bezoekers niet wisten waar die eigenlijk over ging.”

Aan het Europees-Egyptische team om daar verandering in te brengen. Het grote publiek weet weinig van deze periode maar toch is het een van de meest boeiende tijdvakken uit de Egyptische geschiedenis, zegt Weiss. In deze tijd ontstaat de blauwdruk voor de latere faraonische beschaving. “Het is de wieg van de oud-Egyptische cultuur.”

Dit verhaal wordt op de vernieuwde afdeling verteld aan de hand van thema’s zoals de vereniging van Boven- en Beneden-Egypte tot één land, de opkomst van de eerste nederzettingen,het ontstaan van het koningschap en het hiërogliefenschrift en de opkomst van gespecialiseerde handwerklieden.

Gelukkig heeft het museum topstukken in huis om deze periode tastbaar te maken. Zo zal het ‘Merimde-hoofd’ te zien zijn, de oudste sculptuur van een menselijk gezicht uit de Egyptische steentijd. Een ereplaats is er ook voor het ‘Narmer-palet’, met daarop een afbeelding van de eerste koning die Boven- en Beneden-Egypte verenigde. Bijzonder is ook de muurschildering uit zogeheten graf 100. De schildering is afkomstig uit een graf in Hierakonpolis, in 1898 door de Britse Egyptologen Quibell en Green werd ontdekt. In het graf troffen ze de alleroudste grafschildering in Egypte aan. Daarop zijn afbeeldingen te zien van boten, en dieren als zebra’s, struisvogels en gazellen. Maar ook voorstellingen van vechtscènes, een heerser met een staf en een afbeelding van wat vermoedelijk een godin is tussen twee rechtop staande leeuwinnen. De muurschildering vond uiteindelijk zijn weg naar het Egyptisch Museum maar was jarenlang niet te zien vanwege de slechte staat waarin het verkeerde.

Dankzij de Europese subsidie kon het British Museum dit topstuk laten restaureren door conservator Bianca Madden, die zes maanden aan dit project werkte. Madden: “De muurschildering was bedekt met een donkere vernislaag, dus de spannendste vraag was wat er van de afbeeldingen over was gebleven.” Madden deed eerst diagnostisch onderzoek van de schildering, met behulp van technieken als infrarood, en voerde een noodstabilisatie uit. Daarna kon ze beginnen aan het verwijderen van de vernislaag. “Dat was heel moeilijk doordat het vernis harder was dan de onderliggende leemlaag. Maar door een combinatie van verschillende oplosmiddelen te gebruiken hebben we de vernislaag grotendeels kunnen verwijderen. Tot onze opluchting zagen we dat de schildering nog goed herkenbaar was. Toen we de schildering vergeleken met het waterverfschilderij dat Green maakte voor hij de muurschildering uit het graf liet verwijderen, zagen we dat delen van de muurschildering verloren waren gegaan. Maar met name in het onderste gedeelte is nog veel bewaard gebleven.”

Hoewel de schildering visueel niet het meest spectaculaire stuk is dat te zien zal zijn, biedt het toch een boeiend inzicht in de vroege periode van de Egyptische geschiedenis benadrukt Lara Weiss. “Het is de oudst bekende muurschildering in een Egyptisch graf en het is belangrijk om te begrijpen hoe de vroege leiders zich in hun graven lieten afbeelden en hoe hun heerschappij tot de eerste koningen leidden. Je ziet dat er blijkbaar al in 3400 voor Christus iemand heerste die heel machtig was en die een iconografie gebruikt, die vergelijkbaar was met hoe de de latere koningen zich lieten afbeelden. Ook toont de schildering aan dat kennelijk toen al het idee van een hiernamaals bestond. Waarom zou je anders grafgiften meegeven en de muur beschilderen?”