Nobelprijs voor Scheikunde voor de manier om moleculen ‘aaneen te klikken’

De onderscheiding werd zojuist bekendgemaakt op de Koninklijke Academie der Wetenschappen in Stockholm.

De Deen Morten Meldal en de Amerikaan K. Barry Sharpless krijgen de prijs voor hun onderzoekswerk op het gebied van zogeheten ‘klik-scheikunde’: simpel gezegd, een manier om moleculen aan elkaar te kunnen ‘klikken’. Het is daarmee de tweede Nobelprijs voor de scheikundige Sharpless; in 2001 won hij zijn eerste.

De twee delen de prijs met de Amerikaanse Carolyn Bertozzi, die voortbouwde op hun werk, om cellen in kaart te brengen op een manier die ‘bio-orthogonale scheikunde’ wordt genoemd. Hun werk is onder meer van grote waarde op het gebied van kankeronderzoek.

Gisteren werd de Nobelprijs voor Natuurkunde uitgereikt aan drie fysici die aantoonden dat Einstein niet altijd gelijk had en de kwantumwereld werkelijk spookachtig is. Maandag ging de Nobelprijs voor Geneeskunde naar de Zweed Svante Pääbo die het DNA van de neanderthaler had ontrafeld.

