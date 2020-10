Nobelprijs voor de Scheikunde naar ‘genetische schaar’

Om precies te zijn voor hun uitvinding van de ‘genetische schaar’, de zogeheten Crispr-Cas-techniek, waarmee onderzoekers met uitermate scherpe precisie DNA van planten, dieren en micro-organismen kunnen wijzigen. Het wijzigen van een DNA-code was voor hun uitvinding een enorm moeilijke en tijdrovende klus, maar de ontdekking van een bacteriële RNA-molecule waarover Charpentier in 2011 voor het eerst publiceerde, heeft het wijzigen van DNA een stuk toegankelijker gemaakt. In samenwerking met Jennifer Douda werkten ze in een vervolgonderzoek dit RNA-element om tot ‘DNA-schaar’ die kan worden gebruikt bij genetische modificatie.

De ontdekking van Charpentier (Frankrijk, 1968) en Doudna (VS, 1964) heeft volgens de Zweedse academie een enorme impact op de levenswetenschappen, draagt bij aan kankeronderzoek en kan er ook aan bijdragen dat erfelijke ziektes kunnen worden genezen.