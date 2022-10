Nobelprijs voor de Geneeskunde voor onderzoek naar menselijke evolutie

Dat werd zojuist bekendgemaakt op het Karolinska Instituut nabij Stockholm.

De Zweed Pääbo (1955), verbonden aan het Max Planck Instituut in Duitsland, krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar het genoom van uitgestorven voorlopers van de homo sapiens, zoals Neanderthalers. Hij wordt met name onderscheiden omdat het lukte het genoom van de Neanderthaler in kaart te brengen, iets dat altijd onmogelijk werd geacht. Ook ontdekte hij een tot dan toe onbekende mensachtige - de Denisova. Zijn werk bevestigt de these dat de mens oorspronkelijk, zo'n 70.000 jaar geleden, vanuit Afrika over de aarde is geëmigreerd.

Met zijn onderzoek toonde Pääbo ook aan dat de moderne mens, Homo sapiens, genen bij zich draagt van de mensachtigen die er nu niet meer zijn. “Deze vroegere overdracht van genen naar de moderne mens is vandaag de dag nog fysiologisch van belang, bijvoorbeeld omdat de reactie van ons immuunsysteem op infecties erdoor wordt beïnvloed”, aldus het comité.

Daarmee gaat de prijs dus wederom níet naar de uitvinders van het mRNA-vaccin, die dit en vorig jaar de grote favorieten waren voor hun werk in de bestrijding van het coronavirus.

