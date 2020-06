Nieuwe ontdekking: de tuimelaar kan gereedschap gebruiken, en dat leert hij op een bijzondere manier

Dolfijnen die voor de westkust van Australië zwemmen, drijven hun prooien in de richting van grote lege schelpen die op de zeebodem liggen. Zit de vis in de schelp, dan pakken ze hem op, zwemmen naar de oppervlakte en schudden er net zo lang mee tot de vis in hun bek rolt. Zoals mensen de laatste popcorn uit een puntzak proberen te bemachtigen.

Dat is op zich al opmerkelijk. De dolfijnen voegen zich daarmee bij het illustere gezelschap van dieren die gereedschap gebruiken. Zoals chimpansees die termieten vangen met een stokje of noten met een steen stuk slaan. En zoals andere dolfijnen overigens, die hun bek met sponzen beschermen als ze ermee over de bodem schrapen. Bij de Australische tuimelaars was nog iets anders aan de hand. Ze leren hun jachttechniek niet alleen van hun ouders – de standaard in het dierenrijk – maar ook van hun vriendjes. Zoals pubers veel levenslessen niet thuis maar op straat verwerven.

Biologen ontdekten dit nadat ze groepen van in totaal meer dan duizend dolfijnen jarenlang hadden gevolgd. In 2011 was er een hittegolf door de wateren gegaan, waarbij vele zeeslakken het leven lieten. De oceaanbodem lag bezaaid met lege schelpen. In een mum van tijd visten de tuimelaars ermee. Toen de biologen met een netwerkanalyse bestudeerden hoe snel elk individu de schelptechniek onder de knie kreeg, bleek dat de kunst niet alleen van moeder op zoon of dochter kon worden overgedragen. Daarvoor leerden de jonkies te snel. Ze moeten het ook van hun vriendjes hebben afgekeken, schrijven de biologen in het vakblad Current Biology.

Dat is weer goed nieuws voor de kansen van de tuimelaars. Als de omstandigheden in de natuur veranderen, bijvoorbeeld door klimaatverandering of overbevissing, is het handig als je je snel kunt aanpassen.

