Nieuw, uniek, veelbelovend: mannelijke wetenschappers gebruiken vaker grote woorden, en het werkt nog ook

Nieuw, uniek, veelbelovend. Het zijn termen om positieve onderzoeksresultaten aan te prijzen in wetenschappelijke publicaties. Mannen blijken ze systematisch meer te gebruiken dan vrouwen, en dat ligt niet aan beider onderzoeksresultaten. Mannen verheffen hun wetenschappelijke stem in zelfpromotie, en het werkt nog ook.

Dat blijkt uit een grote analyse van biomedische publicaties door drie mannen, twee in de VS en een in Duitsland, die dinsdag verschijnt in het British Medical Journal. De onderzoekers doken in een database van meer dan 7 miljoen artikelen over klinisch en algemeen biomedisch onderzoek. Ze namen een lijst mee van 25 positieve woorden, variërend van ‘spectaculair’ tot ‘inspirerend’. Een op de zes artikelen bleek een of meer van die woorden te bevatten.

In die verzameling gingen ze de sekseverdeling na. Onder ­wetenschappelijke publicaties staat vaak een waslijst van ­namen, maar van bijzonder ­belang zijn de eerste en de laatste. De eerste auteur – meestal een jonge onderzoeker – heeft het werk gedaan, de laatste ­auteur – meestal een hoogleraar – is zijn of haar mentor.

Grotere kansen op een mooie loopbaan

De onderzoekers vergeleken publicaties waarvan beiden vrouw zijn met de artikelen waarvan ten minste een van beiden man is.

En ja hoor, zodra er een man in het spel is, komen positieve ­beschrijvingen van de onderzoeksresultaten meer voor. ‘Nieuw’, ‘uniek’, ‘veelbelovend’, ‘excellent’ en ‘prominent’ vloeien significant meer uit de mannelijke dan uit de vrouwelijke pen. Een van de weinige woorden die vaker door vrouwen wordt gebezigd is ‘ondersteunend’.

Je kunt het als een cliché terzijde schuiven, maar het heeft wel gevolgen, betogen de onderzoekers. De positieve toonzetting zorgt ervoor dat artikelen vaker door andere onderzoekers worden geciteerd. En in de wetenschap geldt: hoe meer je wordt geciteerd door collega’s hoe hoger je status en en hoe groter de kansen op een mooie loopbaan.

