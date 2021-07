Niets is zo moeilijk te voorspellen als een flinke regenbui

Weerwaarschuwingen

Eén van de taken van het KNMI is om te waarschuwen voor gevaarlijk weer: zware regen- of onweersbuien, windstoten of extreme hitte. Code geel betekent: wees alert. Bij code oranje kan het gevaarlijk worden of overlast geven. En bij code rood is de boodschap: doe iets. Het naderende weer kan levensbedreigend zijn of zware overlast geven.

Voor elk weertype zijn er criteria voor de codes. Een verwachte hoosbui van meer dan 30 millimeter in een uur krijgt code geel. Bij meer dan 50 millimeter wordt het oranje. Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur, of een maximum van meer dan 38 graden krijgen ook code oranje. Voor code rood gelden dezelfde criteria als voor code oranje, maar code rood (het weeralarm) wordt afgegeven in overleg met andere instanties, en naar gelang de omstandigheden (bijvoorbeeld met de ANWB als het extreme weer de avondspits dreigt te ontregelen).

Het KNMI geeft jaarlijks vijf à tien keer code oranje af, en één of twee keer code rood.

Van sommige weertypes, zoals een extreme onweersbui, is moeilijk te voorspellen waar en wanneer die precies zal plaatsvinden. Zo’n bui ontwikkelt zich slechts enkele uren voordat hij losbarst en treft ook een klein gebied. Het KNMI werkt aan een signaleringssysteem dat mensen preciezer waarschuwt. Een systeem dat lijkt op NL-Alert, zei een woordvoerder zondag. Maar hoeveel preciezer, daar kon het KNMI maandag geen helderheid over verschaffen.