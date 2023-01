Nederlands museum doet unieke vondst: zeer waarschijnlijk resten dinosaurus gevonden in ei

Vooraf gaf hij zichzelf evenveel kans als op een winnend lot in de staatsloterij. Maar Maarten de Rijk had geluk: “Een van de eieren die woensdag door de CT-scan is gegaan heeft dichtheidsverschillen die de vorm hebben van botjes. Helemaal zeker weten doen we niet, maar ik ben heel erg zeker dat het hier om de resten van een dinosaurus gaat,” vertelt de junior curator en paleontoloog bij het Oertijdmuseum in Boxtel. “De resultaten zijn zeer hoopvol.”

De onderzochte eieren zijn afkomstig van het uit de collectie van het museum in Boxtel, en daar zijn ze verre van alleen: maar liefst 182 eieren heeft het museum in de collectie. De Rijke en collega's kozen er vijftien uit om onder de CT-scanner te leggen van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch. De eieren die vandaag onder de scanner zijn gelegd, waren volgens de museummedewerkers de eieren waar de kans het grootste was dat er nog iets in zit. “Bij deze selectie zit een compleet nest. Dat kan betekenen dat de eieren heel snel bedolven zijn, bijvoorbeeld door een overstroming met veel sediment. Dat vergroot de kans dat er iets in het ei bewaard is gebleven.”

En het lijkt er dus op dat die redenering opgaat. Volgens De Rijke zijn er nog geen tien vergelijkbare vondsten gedaan op aarde. “Er kunnen er meer gevonden worden, aangezien er veel dino-eieren liggen in musea over de wereld.” Het doorgronden van de eieren was veel werk, vertelt de Rijke. “We moesten CT-scan helemaal opnieuw instellen, er is zelfs een speciale dinostand gemaakt.”

Het dino-ei waarin de embryo gevonden is gaat nu naar de deeltjesversneller in het Franse Grenoble. Hier kunnen ze het ei met grotere precisie doorgronden en de cellen in het omhulsul onderscheiden. Hierdoor worden de gevonden resten met groter detail zichtbaar en kan er met 100 procent zekerheid worden vastgesteld dat het om een dinosaurus gaat.

“De resterende eieren willen we de komende dagen ook allemaal gaan onderzoeken.” Maar daarvoor moeten de paleontologen nog even geduld hebben. Het ziekenhuis kan alleen eieren doorlichten als er geen menselijke patiënten moeten worden onderzocht, bijvoorbeeld als iemand afzegt, of in de vrije tijd van het medisch personeel.

Ook in het buitenland zijn er dino-embryo's aangetroffen in eieren. “Door onderzoek met een dino-ei uit Mongolië weten we dat het bij die soort maar liefst drie maanden duurde voordat het ei uitkwam.” Ook leverde vorig jaar een Chinees dino-ei een goed bewaard embryo op.

Geen Jurassic Park in Boxtel

Wetenschappers weten lang niet altijd van welke soort een dino-ei afkomstig is, omdat er geen ouderdieren in de buurt zijn gevonden bijvoorbeeld. Ook de soort hopen ze in Den Bosch daarom te kunnen aflezen aan een versteend embryo. “Er zijn ook uitzonderingen waarbij we wel weten welke dino welk ei legde. In het museum hebben we grote, ronde eieren, een soort voetballen. Die zijn van langnek-dino’s. En langwerpige, zwart-blauwe met richeltjes zijn van de oviraptor. Dat weten we omdat er nesten zijn gevonden met broedende volwassen dieren erop, met de vleugels gespreid over het nest.”

Voor wie al zit te dagdromen over levende baby-dino’s die met behulp van DNA-technieken weer kunnen rondwandelen: een Jurassic Park komt er helaas niet in Boxtel. “DNA vergaat na maximaal 2 miljoen jaar. En deze eieren zijn 100 tot 70 miljoen jaar oud.”

