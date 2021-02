Nederlands instrument SPEXone gaat de ruimte in om rol aerosolen in klimaatverandering te doorgronden

Aerosolen, deeltjes die in de atmosfeer zweven, zijn een van de grote onzekerheden in de klimaatmodellen. Ze kunnen de opwarming die aan de gang is afremmen, maar ook versnellen. In Nederland werd een instrument ontwikkeld dat de ruimte ingaat om te zien naar welke kant de balans doorslaat.

Het instrument, SPEXone, is klaar voor vertrek naar het vluchtcentrum van Nasa in de Verenigde Staten, en zal over twee jaar met een satelliet mee naar boven gaan. SPEXone, iets kleiner dan een bierkratje, is een spectrometer. Hangend boven de aarde zal hij straks licht meten onder verschillende hoeken.

Stofdeeltjes in de lucht – zoals roet uit dieselmotoren, maar ook woestijn- of vulkaanstof – weerkaatsen inkomend zonlicht. Zonlicht dat door stofdeeltjes wordt teruggekaatst, bereikt de aarde niet. Die wordt dus minder opgewarmd. Aerosolen kunnen door die eigenschap klimaatverandering dempen, zeker als ze talrijker worden. Maar aerosolen kunnen ook licht absorberen en daardoor juist de opwarming versterken.

Polarisatie

“We kennen de effecten van aerosolen, maar we weten niet precies hoe groot die zijn”, zegt Otto Hasekamp onderzoeksleider bij SRON. SPEXone zal vanuit de ruimte de polarisatie meten van het licht dat door aerosolen wordt weerkaatst. Hasekamp: “Polarisatie wil zeggen dat je licht, dat een golf is die in alle richtingen trilt, in één richting bekijkt. Je kunt dat effect ervaren als je een zonnebril opzet. Met deze polarisatiemeting krijg je een veel preciezer beeld van de aerosolen.”

De ontwikkeling van het instrument begon elf jaar geleden, met een kleine labversie, waarmee aerosolen vanaf de aarde konden worden gemeten. Daarna werd een grotere versie gebouwd waarmee vanuit een vliegtuig waarnemingen werden gedaan, toen al in samenwerking met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa. En nu kan de uiteindelijke versie aan Nasa worden overhandigd.

Aerosolen hebben niet alleen een directe invloed op het klimaat, doordat ze zonlicht weerkaatsen, maar spelen ook een rol bij wolkenvorming. Meer aerosolen betekent meer wolken. En ook wolken reflecteren zonlicht en kunnen klimaatverandering dempen.

Wolken

Ook die wolken zijn nog een onzekerheid in de klimaatmodellen. Om daar meer zicht op te krijgen gaat, samen met SPEXone, nog een meetinstrument naar boven, gebouwd door Amerikanen. Beide instrumenten worden gemonteerd op een satelliet die PACE is gedoopt: Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem.

Die krijgt nog een derde instrument mee, een lichtmeter die is gemaakt om uit kleuren af te leiden hoe het leven in de oceanen zich ontwikkelt. Met name de allerkleinste vormen van leven: plankton, want dat bepaalt hoeveel van het broeikasgas CO2 door de oceanen wordt opgenomen. PACE, die over twee jaar moet vertrekken, is dus geheel gewijd aan gaten die er nog zijn in de klimaatwetenschap.

