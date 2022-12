Nederlanders wekken bacteriën uit mammoetpoep tot leven

Duizenden jaren lang lag ze onaangeroerd onder het ijs van het Siberische eiland Mali Liakhovski: een wolharige mammoet. Slechts een deel van haar slagtanden en schedel staken boven het ijs uit, de rest van het imposante vrouwtjesdier lag perfect intact in de permafrost. Tot 2012, toen wetenschappers het beest vonden. In haar binnenste: een uitstekend geconserveerde drol.

Die 28.500 jaar oude keutel bracht Nederlandse wetenschappers op een lumineus idee. Ze namen een klein monster en onderzochten deze op sporen van bacteriën. Die bleken ruimschoots aanwezig, en nog belangrijker: hartstikke levensvatbaar. Inmiddels kruipen er in een Leids laboratorium liefst vijf verschillende typen actinobacteriën rond die eerder uitgestorven leken, met poëtische namen als Oerskovia en Micromonospora.

“Het is een soort microbiotisch Jurassic Park”, zegt Gilles van Wezel, hoogleraar moleculaire biotechnologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde er onlangs over in het online tijdschrift bioRxiv, samen met microbiologen uit Wageningen, Amsterdam en Goes. “Ergens is het logisch dat we de bacteriën tot leven konden wekken, want de permafrost is een grote diepvries. Toch is het een magisch idee.”

Wat direct opvalt: de genetische informatie van de bacteriën is behoorlijk anders dan die van hun hedendaagse familie. Van Wezel: “Dat is best verrassend, want in evolutionaire termen is 28.500 jaar een oogwenk.” Is hij niet bang dat de bacteriën een eigen leven gaan leiden, net zoals de dino’s in Jurassic Park? “Totaal niet. Zó anders zijn deze bacteriën nu ook weer niet.”

