Nasa-missie Perseverance succesvol geland op Mars

Vanavond, even voor tienen, barste het controlecentrum in Californië in luid gejuich uit toen het - door de afstand elf minuten oude - nieuws kwam dat het ruimtescheepje na een paar riskante minuten daadwerkelijk succesvol aan de grond bleek te staan.

Het is het vijfde karretje dat ruimtevaartorganisatie Nasa naar de rode planeet heeft gestuurd. Perseverance (‘Volharding’) heeft één belangrijke vraag te beantwoorden: was er ooit leven op Mars?

Op de livestream van Nasa steeg de spanning voelbaar in de minuten waarop de sonde de atmosfeer van Mars binnenkwam, terwijl het commentaar van mission control vergezeld ging van samengebalde vuisten en een ingehouden yes... yes... yesss. Vooral spannend werd het binnen de atmosfeer, terwijl het voertuig dat een Mars-autootjes en een heus helikoptertje vervoerde met zo'n vier keer de geluidssnelheid het marsoppervlak naderde. Bijsturen of ingrijpen, mocht er iets misgaan tijdens deze riskante minuten, was zinloos, aangezien er zo'n elf minuten zit tussen communicatie met het kleine ruimtescheepje.

Luid applaus steeg op toen de procedure volgens plan leek te verlopen, nadat de remparachute succesvol was uitgeworpen en het voertuig aan een soort vliegende hijskraan naar beneden werd getakeld.

Een illustratie vrijgegeven door de Nasa die de landing weergeeft. Beeld Nasa

Perseverance, met de omvang van een personenauto, gaat in de Jezero-krater op zoek naar sporen die mogelijk op leven op de planeet kunnen wijzen. Dat leven is er nu hoogstwaarschijnlijk niet op Mars, maar niet lang na de vorming van Jezero hebben vulkanen gassen uitgespuugd, die de atmosfeer van de planeet vulden met wolken en neerslag. In die omstandigheden kunnen er vormen van leven zijn geweest. En die hebben mogelijk sporen nagelaten in de vorm van organische verbindingen - die Nasa hoopt te kunnen opsporen.

Het wagentje heeft apparatuur aan boord voor chemische analyses, maar – anders dan zijn voorgangers – ook capsules om vondsten in op te bergen. Eenmaal gevuld zal Perseverance die capsules op de bodem laten vallen, in de hoop dat er in de toekomst een missie komt die ze kan oppikken en naar de aarde brengen.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) 18 februari 2021

Deze missie heeft nog een noviteit: een helikopter, Ingenuity gedoopt. Deze ‘Vindingrijkheid’ is een drone van een kleine 2 kilo en een spanwijdte van een meter. Hij zal slechts een paar korte proefvluchten maken. Op Mars is dat echter een enorme uitdaging, omdat de planeet een heel ijle atmosfeer heeft. Ingenuity heeft daarom twee rotors, die meer dan 2000 toeren per minuut moeten maken, wil het ding omhoog komen. Dat kost veel energie; de drone zal dagen nodig hebben om er genoeg zonlicht voor te vangen, en dan misschien in staat zijn een paar meter te vliegen.