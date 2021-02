Nasa geeft nieuwe beelden en geluiden vrij van Mars

Nasa heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de missie Perseverance, die afgelopen donderdag landde op de planeet Mars.

Op de foto's, genomen met één van de camera's aan boord van de Mars-rover, is het oppervlak van de planeet goed te zien, badend in een rood-paarse gloed.

Beeld via Reuters

Gisteren bracht Nasa al een imponerend filmpje naar buiten waarop de landing van de missie goed te zien is. Duidelijk is te zien hoe de parachute openklapt om de lander af te doen remmen, die met grofweg 20.000 kilometer per uur de atmosfeer van Mars in schoot. Ook is te zien hoe de zogeheten ‘skycrane’ uiteindelijk vanuit het ruimtevehikel naar beneden zakt om het marsmobieltje veilig en wel op de bodem te takelen.

De landing werd vanuit verschillende hoeken vastgelegd door camera's aan boord van het wagentje en vanuit het ruimtevaartuig. Een medewerker van het Amerikaanse ruimteagentschap noemde de opnames ‘het dichtst bij een marslanding dat je kunt komen zonder een ruimtepak aan te trekken’.

Een deel van het panorama geschoten door de navigatiecamera van de Perseverance-rover. Beeld via Reuters

Ook presenteerde Nasa een kort geluidsfragment waarop een ruisende wind te horen was - het eerste geluid ooit opgenomen op de rode planeet.

