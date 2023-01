Na een Marsjaar blijft de belangrijkste vraag: was er ooit leven?

Het doet denken aan een eekhoorn die zijn lekkerste nootjes op een geheime plek verstopt. Ergens op het stoffige, rode oppervlak van de planeet Mars, gemiddeld zo’n 225 miljoen kilometer van de aarde, is het robotwagentje Perseverance op dit moment bezig met het aanleggen van een verzameling stalen buizen. In de buizen zitten bodemmonsters die Perseverance eerder uiterst voorzichtig uit verschillende rotswanden boorde.

De buizenverzameling op de grond is bedoeld als reserve. Een identieke verzameling bodemmonsters bewaart het wagentje namelijk in zijn eigen buik. Deze worden tegen het eind van dit decennium opgehaald. Niet door mensen maar door een nieuwe robotmissie, die naar verwachting in 2027 op weg gaat. Rond 2033 moeten de bodemmonsters op aarde aankomen voor onderzoek. Deze Mars Sample Return Mission is een flinke technologische uitdaging. Dus mocht daarbij iets misgaan, dan zijn er nog de reservemonsters die Perseverance nu op de grond legt.

Perseverance is nu een Marsjaar op Mars. Hij landde op 18 februari 2021 op de rode planeet. Maar omdat Mars verder van de zon staat, kost het de planeet bijna twee keer zo lang om een volledig rondje om de zon te draaien als de aarde: 687 dagen. De komende dagen bouwt Perseverance nog door aan zijn verzameling buizen. Daarna begint een nieuwe fase van zijn missie. Perseverance rijdt dan naar de top van de krater waarin hij eerder rondreed, die astronomen Jezero hebben genoemd. Daar zal hij de geologie van Mars vanuit een nieuw perspectief gaan bekijken.

Een fascinatie met rood

Mars heeft altijd gefascineerd. Zijn vurige, rode kleur is vanaf de aarde goed zichtbaar en zijn bewegingen aan de hemel zijn grillig. De Romeinen vernoemden de planeet naar Mars, hun oorlogsgod. Maar ook vroegere culturen, zoals de Babyloniërs, Israëlieten en diverse Aziatische culturen associeerden Mars met vuur, felheid en oorlog. Die associatie werkte door in onze vroege sciencefiction. In H.G. Wells’ The War of the Worlds (1898) proberen Marsbewoners de aarde te veroveren om te ontsnappen aan hun eigen, stervende planeet. Maar ook in meer hedendaagse populaire cultuur blijft de associatie voortbestaan. In de populaire Netflix-serie The Expanse is er een constante dreiging van een oorlog met Mars (in het verhaal een vrijgevochten kolonie van de aarde).

Om meer te weten te komen over onze kosmische buur bezocht de afgelopen decennia een hele reeks wetenschappelijke missies de rode planeet. De eerste beelden van het Marsoppervlak kwamen al in 1964 van de Amerikaanse Mariner 4-missie. Viking 1 en 2 waren in 1976 de eerste succesvolle landers en deden er het eerste bodem- en atmosfeeronderzoek. De Pathfinder-missie nam in 1997 als eerste een robotwagentje (rover) mee, de Sojourner. Niet langer gebonden aan een vaste plek kon Sojourner op verschillende locaties foto’s maken en onderzoek doen. Daarna volgden de rovers Spirit, Opportunity, Curiosity en nu dus Perseverance. Sinds 2021 heeft ook China een rover op Mars, de Zhurong.

Een koude, dode woestijn

Wat hebben al die missies ons geleerd? Dat er op Mars geen intelligent leven bestaat, mag duidelijk zijn. Zeer waarschijnlijk is er helemaal geen leven. Spectaculaire foto’s die Perseverance maakte tonen ons een dode, koude en onherbergzame woestijn. De planeet is ongeveer half zo groot als de aarde. De overal aanwezige rode roestkleur komt doordat de ijzerrijke korst constant reageert met zuurstofsporen in de atmosfeer. Die Mars-atmosfeer is heel ijl, de luchtdruk is er slechts een fractie van die op aarde. Zelfs de luchtdruk aan de top van de Mount Everest, die bergbeklimmers regelmatig in lichamelijke problemen brengt, is nog 50 keer zo hoog als de druk op Mars.

Een boorgat op Mars voor de Sample Return Mission, met een zelfportret van Perseverance in schaduwvorm. Beeld NASA

Met zo’n dunne atmosfeer kan de planeet nauwelijks warmte vasthouden. Daarom is het er altijd extreem koud, gemiddeld -60 graden Celcius. Op een bijzonder mooie zomerdag kan de temperatuur op Mars soms even boven het vriespunt pieken. Maar aan de polen kan het ook -130 graden worden. Een ander gevolg van de ijle atmosfeer is dat ijs vervluchtigt tot waterdamp. Vloeibaar water kan daarom aan het Marsoppervlak niet bestaan, althans niet lang. Rondlopen en ademen is er zonder speciale robotachtige pakken onmogelijk. Het oppervlak wordt ook nog eens constant geteisterd door felle stofstormen en wervelwinden.

Mars blijkt al met al dus een nogal helse omgeving. Maar wetenschappers vermoeden dat de planeet in het verre verleden meer op de aarde leek. Ooit was er wél vloeibaar water. Er zijn duidelijk restanten van uitgesleten valleien en rivierbeddingen zichtbaar. Interessant is ook het grote verschil tussen het noordelijk- en zuidelijk halfrond. Het noordelijk halfrond ligt veel lager en is veel vlakker dan het zuiden, waar indrukwekkend hoge bergen en diepe kliffen het uiterlijk bepalen. Het vlakke, veel lager gelegen noordelijke halfrond lijkt op het eerste gezicht op de bodem van een oude oceaan. Ook was de planeet ooit vulkanisch zeer actief. De planeet herbergt gigantische uitgedoofde vulkanen. De grootste daarvan, Olympus Mons, is maar liefst 25 kilometer hoog. Het is de grootste en hoogste bekende vulkaan in ons zonnestelsel.

Maar wat zegt dat allemaal? Hoe zag de planeet er vroeger uit, en betekent vloeibaar water ook dat er ooit leven was? Dat zijn vragen die wetenschappers nog volop bezighouden en waar rovers als Perseverance, maar ook eerdere rovers, op Mars nu onderzoek naar doen.

Bouwstenen genoeg, maar was er ook leven?

Een van die eerdere rovers, Curiosity, doet al tien jaar onderzoek op Mars. Inge Loes ten Kate is planeetwetenschapper aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam en werkte mee aan een van Curiosity’s experimenten. “Met Curiosity hebben we organische moleculen op Mars gevonden. Heel oud en chemisch verweerd, maar het zijn zeker organische moleculen. Dat zijn de noodzakelijke bouwstenen voor leven zoals wij dat kennen. Ze vormen bijvoorbeeld de aminozuren in ons DNA,” licht ze toe. “Heel spannend, maar dit is nog geen bewijs dat er ook ooit echt leven was, het zijn alleen maar bouwstenen. We vinden ze ook in bijvoorbeeld meteorieten.”

Nog interessanter werd het toen Curiosity kon vaststellen dat de plek waar hij onderzoek deed, de Gale-krater, ooit gunstige condities voor leven had. “Op basis van mineralen in de bodem zien we dat er water was, zoet water zelfs. Dit water had een wisselende zuurtegraad, wat kan werken als een potentiële energiebron voor leven. Deze omstandigheden waren er 3,6 tot 3,8 miljard jaar geleden. Dat is ook de tijd dat het leven op aarde ontstond.”

Sterke aanwijzingen dus dat Mars ooit een veel gunstigere omgeving voor leven was. Maar hoe is Mars dan veranderd in de kille, ongastvrije wereld die we nu zien? Een belangrijke sleutel om deze vragen te beantwoorden ligt in de nu zo ijle atmosfeer van de planeet. Die maakt vloeibaar water, en dus ook leven zoals wij het kennen, zo goed als onmogelijk. Maar omdat er dus ooit wel degelijk water op Mars was, moet de atmosfeer ooit veel dichter zijn geweest.

Perseverance maakte ook een selfie, bestaande uit 62 individuele beelden, met de helikopter Ingenuity links in de achtergrond. Beeld Nasa

Een gangbare theorie is dat de Mars-atmosfeer geleidelijk weggeblazen is door de zonnewind, de stroom hoogenergetische fotonen die de zon uitblaast. De aardatmosfeer wordt hiervoor beschermd door het aardmagnetisch veld. Dat ontstaat doordat diep in de aarde een vloeibaar mengsel van gesmolten ijzer en nikkel om een vaste binnenkern heen beweegt. Net zoals een dynamo wekt dit een elektromagnetisch veld op, dat als de schillen van een ui om de aarde hangt. Het veld leidt de deeltjes van de zonnewind naar de polen, waar ze soms reageren met de bovenste lagen van de atmosfeer. Dat levert het fraaie noorder- en zuiderlicht op.

Waar is het magnetisme gebleven?

Mars heeft zo’n magnetisch veld niet, althans nu niet. Maar de meeste wetenschappers denken dat er ooit wel een veld is geweest. Een van de theorieën over waarom dat is verdwenen kwam recent van Nasa’s InSight-missie. Uit metingen van InSight bleek dat de Mars-kern groter en minder dicht is dan gedacht. Dat wijst erop dat er naast zwaardere elementen als ijzer en zwavel ook iets veel lichters in de kern moest zitten, waarschijnlijk waterstof. Toen wetenschappers in het lab zo’n ijzer-zwavel-waterstof-mix onder hoge druk en hoge temperatuur bij elkaar brachten, net als in de kern van een planeet, gebeurde er iets bijzonders.

Onder de juiste omstandigheden ontstonden er twee mengsels. Eén rijk aan zwavel en één rijk aan waterstof. Deze mengsels bleken onderling net zo onoplosbaar als water en olie. Het zwaardere zwavel-mengsel zakte mogelijk dieper de kern in, terwijl het lichtere waterstof-mengsel daarboven bleef hangen. Die twee verschillende lagen zorgde voor een verminderende warmtestroming, wat weer resulteerde in afkoeling van de kern en uiteindelijk ook in het stilvallen van het dynamo-mechanisme dat het magnetisch veld opwekte.

Of het precies zo gegaan is staat nog ter discussie. Maar dat Mars geleidelijk zijn magnetisch veld verloor is vrij zeker. En precies dat lijkt cruciaal. Want zonder magnetisch veld had de planeet geen bescherming meer tegen de gevaarlijke zonnewind. En dus verdween ook de atmosfeer, het vloeibare water en – wellicht – het prille leven.

Zelf rondkijken

Ruimtevaartorganisaties zoals Nasa en het Europese Esa willen ooit (wellicht rond 2040) mensen naar Mars sturen. Ook individuen zoals de Amerikaanse zakenman Elon Musk dromen er hardop van dat de mensheid in de toekomst naar Mars verhuist. Robotmissies zoals Curiosity en Perseverance hebben ons veel geleerd. Maar wat een Marsrover ter plekke kan doen is beperkt. “Wat een robot in tien jaar doet aan onderzoek, kan een mens in één week,” zegt Ten Kate. “Als we met Perseverance bodemmonsters van Mars naar de aarde kunnen halen is dat geweldig, maar het liefst zou je er zelf heen willen. En we vermoeden dat er plekken op Mars zijn waar misschien nog steeds vloeibaar water bestaat, dicht onder de oppervlakte. Die zijn natuurlijk het interessantst om onderzoek te doen. Op dit moment bestaan er afspraken om die locaties nog niet te bezoeken omdat we ze niet willen vervuilen met aards leven. Misschien moeten die afspraken maar eens op de schop.”

Ook voor toekomstige, bemenste missies naar Mars is kennis van de leefbaarheid van de planeet van groot belang. Door de kou, de duisternis, het gebrek aan een beschermende atmosfeer, aan water, de waarschijnlijk giftige rode grond en nog veel meer factoren is een bemenste missie een groot risico. Om het nog maar niet te hebben over permanente bewoning. Meer weten over of er ooit leven op Mars is geweest, en zo ja, hoe dat leven er dan uitzag, zal enorm helpen om uiteindelijk een bemenste missie naar onze rode buurplaneet te realiseren.

