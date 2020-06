Modelleur RIVM waarschuwt voor opleving epidemie

Het coronavirus dreigt weer op te vlammen. De reproductiefactor, die aangeeft aan hoeveel anderen een besmet persoon het virus gemiddeld overdraagt, groeit langzaam boven de één uit. Dat betekent dat het aantal besmettingen weer zal toenemen. Dat zegt Jacco Wallinga, de man achter de RIVM-modellen van de corona-epidemie in deze krant.

In de eerste maand van de uitbraak in Nederland was die reproductiefactor, de fameuze R, ongeveer twee en verdubbelde het aantal besmettingen iedere vier dagen. Door de lockdownmaatregelen is R sinds half maart kleiner dan één. Op dit moment is één op de tienduizend Nederlanders besmettelijk, een fractie van het aantal op het hoogtepunt van de epidemie.

Discipline versloft

Omdat de maatregelen worden versoepeld, was een stijging van R ingecalculeerd. Maar de discipline versloft ook. “Mensen houden zich minder aan de basisregels”, zegt Wallinga. “Ik hoop dat we met het bron- en contactonderzoek van de GGD’s de R er weer onder krijgen. Zo niet, dan zie ik het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen, deze zomer.”

Het kabinet probeert zo’n opleving voor te blijven en werkt daarvoor aan een zogeheten dashboard. Dat flikkert rood op als drie dagen achtereen meer dan tien mensen op de ic belanden. Of meer dan veertig mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Of de R boven de één uitkomt.

Het is aan Den Haag om zulke alarmsignalen te duiden, zegt Wallinga. Het zijn wel tekenen uit het verleden, erkent hij. Wie nu op de ic terechtkomt, is twee of drie weken eerder besmet. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. “Het aantal besmettingen is nu laag. Daarom kunnen we het wel even lijden als de R groter is dan één. Maar we hebben in maart gezien dat de piek nog moest komen terwijl de lockdown was ingegaan. We kunnen zo’n opleving niet op zijn beloop laten.”

