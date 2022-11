Mierenpoppen voeden jong en oud met een soort moedermelk

Sociaal levende mieren bouwen een complexe samenleving met allerlei vormen van arbeidsverdeling, rolpatronen en ruilhandel. Maar wat biologen van de Rockefeller University in New York nu hebben waargenomen was ongekend: in de broedkamer van de tropische mier Ooceraea biroi wordt gezoogd. En niet door de volwassenen, maar omgekeerd: door de jonge poppen, de coconnen waarin de mierenlarven zich ontwikkelen tot mieren.

Het uitwisselen van voedzame sappen is wijdverbreid in het enorme rijk van sociaal levende insecten, waaronder vele miersoorten. Sappen worden uitgewisseld tussen volwassen mieren en tussen volwassenen en larven, mond-op-mond of mond-op-anus. Het komt allemaal voor.

Op het oog gebeurt er niets

Dit sociale (ruil)verkeer is moeilijk te volgen, omdat het in de gemiddelde mierenkolonie een drukte van belang is. Daarom besloten deze Amerikaanse onderzoekers het mierenvolk een beetje uit elkaar te halen. Ze namen poppen van de mier O. biroi uit de kolonie en verzorgden die zo dat ze zich ongestoord konden ontwikkelen tot volwassen mieren. Insectenpoppen doen op het oog niks, en van poppen in de mierenkolonie werd aangenomen dat ze geen rol hadden in de handel in goederen en diensten.

Maar de onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat de poppen in de laatste dagen voor ze uitkwamen een witte vloeistof uitscheidden, rapporteren ze in vakblad Nature. Ze vroegen zich af waarom ze dat in de mierenkolonie eerder nooit hadden gezien. Toen ze poppen in een kolonie met een kleurstof hadden gemerkt, zagen ze waarom: de uitscheiding wordt onmiddellijk geconsumeerd door de volwassen mieren; het is weg voor je het in de gaten hebt.

Heeft die pop daar dan niet onder te lijden? Nee, zagen de onderzoekers, die ontwikkelt zich gewoon tot volwassen mier. Sterker nog: als zijn uitscheiding niet wordt weggehaald, wordt die vloeistof een broeinest van schimmels en legt de pop het loodje. De gretigheid van de volwassen mieren is voor de pop van levensbelang.

De larven drinken ook mee

En de volwassenen zijn niet de enigen die er pap van lusten, ontdekten de onderzoekers. Ook de jonge larven consumeren de uitgescheiden vloeistof gretig. Een mierenvolk gaat door gescheiden fasen van reproductie en broed. Maar daarin zit wel een overlap; terwijl de poppen van de ene generatie in de laatste dagen voor uitkomen zitten, komen de larven van de volgende generatie uit het ei. En precies in die dagen produceren de poppen hun voedzame uitscheiding.

Jonge larven kunnen zelf nog geen poot verzetten, maar worden door de volwassen mieren op de poppen gezet. En de mieren maken hier volgens de onderzoekers een duidelijk onderscheid: jonge larven worden bij voorkeur op poppen gezet en oudere larven bij voorkeur op prooidieren, wat doorgaans andere insecten zijn die buiten zijn gevangen en naar de kolonie gebracht.

De uitscheiding van de poppen is dus een soort moedermelk, die belangrijk is in de eerste dagen van het larvenstadium. De vloeistof is niet alleen voedzaam, maar bevat ook hormonen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het insect.

De pop leek passief, concluderen de onderzoekers, maar blijkt een spil in de ruilhandel van het mierenvolk.

