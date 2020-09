Met zulk tropisch weer krijg je de neiging september tot de zomer te rekenen - en dat is verontrustend

Als de verwachtingen niet bedriegen wordt dinsdag de warmste Prinsjesdag ooit gemeten. Het vorige record dateert van 1961, toen de zon het nieuwe parlementaire jaar verwelkomde met 28,7 graden in Den Haag. Dinsdag wordt het meer dan 30 graden, waarmee meteen nóg een record wordt gebroken, namelijk dat van meest verlate tropische dag van het seizoen. Dat record stond op vandaag, maandag 14 september 2020.

Records leven niet lang in een veranderend klimaat. Met een stijging van de gemiddelde temperatuur wordt er, bij wijze van spreken, dagelijks wel ergens een record gebroken. Maar dat vorige Prinsjesdagrecord heeft toch lang stand gehouden, 59 jaar. De schommelingen in het weer zijn groot vergeleken met de trend in het klimaat.

IJzig paars

De Prinsjesdagen zijn over het algemeen wel warmer aan het worden, maar in 2013 bijvoorbeeld kwam het kwik op het Binnenhof niet verder dan 14,7 graden, meldt Weeronline. En de koudste Prinsjesdag was niet een eeuw geleden, maar in 1994: 11,8 graden in Den Haag. Een ijzig begin van een parlementair jaar waarin - voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis - geen confessionele partij in het kabinet zat. Het was de eerste Prinsjesdag van het paarse kabinet van PvdA, VVD en D66.

Dinsdag ligt er een stevig gebied van hoge druk in het oosten, op het Europese continent, en een gebied van lage druk op de Atlantische oceaan. Dat is een patroon dat in de nazomer regelmatig voorkomt, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. “Het levert mooi nazomerweer op. En dat komt vaker voor in september. Bijzonder zijn de temperaturen die nu bereikt worden. En dat komt, hoe je het ook wendt of keert, door klimaatverandering.”

Hoge druk in het oosten en lage druk in het westen, betekent bij ons een luchtaanvoer uit het zuiden. Hiemstra: “Met deze drukverdeling krijgen wij warme lucht uit Frankrijk. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur. Dus ook die Franse lucht is warmer. Dat betekent niet dat dit regel wordt, maar door klimaatverandering wordt de kans op deze temperaturen in september wel groter.”

‘Het is toch bizar?’

Mensen genieten van ervan, binnen de kortste keren vinden ze tropische dagen in september normaal, zonder nog oog te hebben voor de onderliggende trend. Dat is verontrustend, zegt Hiemstra: “Mensen vergeten heel snel hoe groot het verschil is met vroeger. En ze gaan klimaatverandering accepteren, omdat ze er geen last van hebben. Geen probleem. Ze vergeten dat we zelf deels oorzaak zijn van deze weersomstandigheden. Maar het is toch bizar dat wij het klimaat zo beïnvloeden?”

Met een tropische dag als dinsdag heb je de neiging om september tot de zomer te rekenen. Dat doen meteorologen niet. Die hebben het jaar in vier seizoenen geknipt, die allemaal even lang zijn: drie maanden. Wel zo handig, zegt Hiemstra, en ook meteorologica. Als je september tot de zomer gaat rekenen, wordt juni een lentemaand, terwijl juni doorgaans toch echt zomer is. Hiemstra: “We hebben de afgelopen weken ook al dagen onder de 20 graden gezeten, en dat is - ook voor het gevoel - niet bepaald zomers.”

