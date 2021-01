Meer vrouwen aan de top? Het slechten van mannenrotsen begint bij een langere shortlist

Er is een simpele manier om meer vrouwen aangesteld te krijgen in functies die door mannen worden gedomineerd: maak de shortlist langer. Dat laten Britse en Amerikaanse onderzoekers vandaag zien in vakblad Nature Human Behaviour.

Ook al zijn er advertenties en formele sollicitatieprocedures, een groot deel van de (leidinggevende) functies wordt ingevuld middels informele kandidatenlijstjes en netwerken. Dat wordt ‘man zoekt man’ als je niet uitkijkt. De onderzoekers zetten een reeks experimenten op om dat te testen. In verschillende door mannen gedomineerde werkomgevingen vroegen ze mensen om voor een vacature een shortlist te maken van drie namen. En vervolgens vroegen ze hen die lijstjes uit te breiden tot zes namen. Resultaat, steevast: op de langere lijsten kwamen meer vrouwen voor.

Niet alleen excuustruus

Dat effect is bekend uit de wetenschappelijke literatuur over creativiteit: hoe langer je mensen laat brainstormen, hoe bonter de ideeën die ze bedenken. Laten we genderdiversiteit in mannenfuncties zien als een creatief proces, zeggen de onderzoekers. De experimenten met de shortlists laten zien dat het verschil kan maken.

En denk nou niet er op de langere lijstjes alleen maar excuustruusen stonden; namen die moesten tonen dat er in de procedure ook aan vrouwen was gedacht. Nee, in dit onderzoek bleek dat vrouwen dan ook vaker de baan kríjgen. Het slechten van mannenrotsen begint bij de shortlist, en het helpt als die wat minder short is, concluderen de onderzoekers. Het is een eenvoudige remedie, waar geen mensenrechtencollege bezwaar tegen kan hebben.

