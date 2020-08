Meer tests en toch minder nieuwe coronagevallen

De verontrustende stijging van het aantal positieve testuitslagen lijkt te keren.

Hoewel veel meer mensen zich laten testen, neemt het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen met het coronavirus niet toe. Sterker: het aantal gevallen daalt.

Dat blijkt uit de jongste weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid RIVM. Afgelopen week lieten een dikke 140.000 mensen zich testen, bijna 38.000 meer dan de week voordien. En meer testen betekent normaal gesproken dat je meer besmettingen vindt. Dat gebeurde nu niet; er waren juist minder positieve testuitslagen, minder besmettingen dus. Dat betekent dat de stijging die er in de voorgaande weken was – en die zorgen baarde – zich niet lijkt door te zetten.

In de teststraten van de GGD’s werd afgelopen week een mijlpaalgehaald: sinds 1 juni, toen iedereen met klachten zich kon melden, hebben de GGD’s nu meer dan 1 miljoen tests afgenomen. Van al die tests was 1,8 procent positief, wat neerkomt op een kleine 20.000 besmettingen. Let wel: dat is sinds 1 juni; het totaal aantallen gemelde besmettingen sinds het begin van de corona-epidemie eind februari beloopt meer dan 67.000.

Het percentage positieve tests is voor gezondheidsautoriteiten een belangrijke indicator. Bij wereldgezondheidsorganisatie WHO gaan de alarmbellen af als dat boven de 5 procent komt. Nederland leek op weg naar die grens. Hoewel sinds begin juni meer mensen de weg naar de teststraat vonden, daalde het aandeel positieve testuitslagen aanvankelijk (zie grafiek). Maar in de tweede helft van juli begon dat percentage op te lopen, tot in de tweede week van augustus. En nu is er een flinke daling, naar 2,5 procent.

Relativering is nodig

Dat goede nieuws moet wel gerelativeerd worden, want met meer 500 nieuwe gevallen per dag zit de epidemie nog wel in een hogere versnelling dan een maand geleden. In afgelopen week moesten bovendien 84 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, 34 meer dan de week voordien. En er werden 32 overlijdens door Covid-19 gemeld, een stijging van 16.

Zoals te verwachten in deze periode, neemt het aandeel van vakantiegangers die terugkeren uit het buitenland toe bij de nieuwe besmettingen. Twee weken geleden was nog geen 20 procent van nieuwe coronagevallen in het buitenland geweest, nu is dat bijna een kwart. En van dat kwart was bijna 1 op de 3 in Spanje, een land dat door de Nederlandse overheid nu in zijn geheel tot oranje gebied is verklaard. Frankrijk was de tweede bestemming onder positief geteste terugkeerders, Turkije nummer 3.

Met de lichte daling in het aantal nieuwe coronagevallen gaat ook de zogeheten reproductiefactor weer naar beneden. Dat getal geeft aan hoeveel nieuwe besmettingen een coronapatiënt gemiddeld veroorzaakt. Het getal kan pas na enige tijd nauwkeurig worden berekend, maar het RIVM schat dat het nu weer naar 1 aan het dalen is. De reproductiefactor moet structureel kleiner zijn dan 1 om de epidemie te doen uitdoven.

Bij het voorzichtig goede landelijke nieuws uit de teststraten, blijven er wel grote regionale verschillen. In de regio’s West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam ligt het aantal positieve testuitslagen beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. In die regio’s blijkt 2,6 tot 5 procent van de mensen in de teststraat besmet met het coronavirus.

