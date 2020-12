‘Meer fruit eten’ is beter dan ‘niet snoepen’

Aan het piekeren over goede voornemens voor 2021? Miljoenen mensen doen het. En toch is er opvallend weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Daar wilden psychologen van de universiteit van Stockholm verandering in brengen, en deden een groot experiment met meer dan duizend deelnemers. Meer dan de helft van hen wist het voornemen waar te maken, rapporteren de onderzoekers vandaag in vakblad PLOS One. Maar dat zegt niet zoveel, voegen ze eraan toe, want de deelnemers waren niet aselect gekozen. Ze konden zichzelf melden, en alleen gemotiveerden doen dat. Bovendien moest ze zelf hun succes of falen rapporteren.

Beetje begeleiding bij het halen van je doel werkt het beste

Maar het ging ook niet om dat algehele percentage; de onderzoekers wilden verschillen meten. Bijvoorbeeld het verschil tussen niet begeleiden, een beetje begeleiden, en intensief. En een beetje begeleiden bleek het beste te werken; de groep die werd bestookt met informatie over slim doelen stellen én halen deed het juist minder goed. Het kan ook te veel worden.

Maar het meest opvallende verschil zat in de doelen zelf. Deelnemers werden helemaal vrijgelaten in de formulering van hun voornemen. Conditie, gewicht en eetgedrag kwamen het meest voor. Werk en studie kwamen pas op plaats zes, en de liefde bungelde onderaan. Maar succes na een jaar was er vooral als doelen positief waren geformuleerd. Meer bewegen is een beter doel dan minder eten. Ga volgend jaar dus niet minder snoepen, maar meer fruit eten. Doen ligt de mens beter dan laten.

