Maurice de Hond weet het zeker: Er is geen enkele basis voor de huidige coronamaatregelen

Tegenstanders van de coronamaatregelen voelen zich gesteund door de artikelen en mediaoptredens van Maurice de Hond, opiniepeiler en datawetenschapper. Volgens De Hond is er maar één weg die het coronavirus volgt van mens naar mens: via de lucht in aerosolen, druppels die klein genoeg zijn om in de longen door te dringen. En aerosolen vind je vooral in afgesloten ruimtes met airconditioning. Buiten is het besmettingsrisico nul en daar anderhalve meter afstand houden is onzin. De Hond kan het bewijzen, maar voelt zich door de gevestigde wetenschap, de politiek en de media niet gehoord.

“Goed dat je eindelijk belt. Ik ben al sinds half maart bezig en heb tientallen artikelen geschreven over het coronavirus, maar mijn naam is in Trouw tot nu toe alleen gevallen bij de ombudsman van de krant. Ik krijg het verwijt dat ik niet deelneem aan het wetenschappelijk debat. maar alles wat ik zeg, is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Ik weet inmiddels meer van het virus dan menig viroloog.”

U voelt zich miskend.

“Ik word genegeerd in de media. En ik niet alleen. Ik heb contact met verscheidene virologen en artsen. Die delen mijn bevindingen. En dan zeg ik: proberen jullie dat verhaal dan over het voetlicht te krijgen. Lukt ze niet. Er is sprake van een omerta. Er zal en mag niet worden afgeweken van de lijn van het RIVM. We moeten hoe dan ook die anderhalve meter handhaven.”

We hebben hier te maken met een nieuw virus, waar de wetenschap heel veel nog níet van weet. Waar komt die heilige overtuiging vandaan, die stelligheid?

“Omdat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor de huidige coronamaatregelen. Die anderhalve meter is gebaseerd op het idee dat het virus van mens op mens gaat met druppels die je verspreidt als je niest of hoest. Dat gaat terug op onderzoek dat is gedaan in de jaren vijftig. Heel goed onderzoek, ik heb het teruggezocht, alleen bewijst het precies het tegenovergestelde. De kans dat zo’n grotere druppel via je mond of neus jouw luchtwegen bereikt, is praktisch nul. Virusinfecties, werd toen aangetoond, worden overgebracht via de lucht in de veel kleinere druppels van aerosolen.”

Het virus kan toch meerdere wegen hebben? Waarom moet het het een of het ander zijn?

“Verspreiding door de lucht met aerosolen ís de dominante weg. Dat is logica en blijkt uit onderzoek. Er is geen andere mogelijkheid. Het werd zeventig jaar geleden al aangetoond. En je ziet het nu ook. Hoe kan het dat bij een koorrepetitie 85 procent van de koorleden besmet raakt, terwijl de besmettingsgraad onder huisgenoten vele malen lager is?

“Ik heb voorspeld dat vleesverwerkende bedrijven de nieuwe hot­spots zouden worden. Niet omdat die werkers op elkaars lip wonen of op het werk te weinig afstand houden, maar omdat ze bijeen zijn in een ruimte met een lage temperatuur, waarin het virus goed gedijt en lang in de lucht kan blijven zweven. Waarom zie je zulke uitbraken niet in een vluchtelingenkamp op Lesbos? Omdat die vluchtelingen, hoe triest het ook is, buiten leven.”

U verwijt het RIVM en het kabinet vast te houden aan ingenomen posities en maatregelen en critici dood te zwijgen, een omerta. Maar ook zij zouden toch blij zijn als we zonder risico die anderhalve meter konden vergeten?

“Nee, want dan moeten ze toegeven dat ze die maatregelen hebben genomen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Laat mij het onderzoek zien dat bewijst dat je op een halve meter meer risico loopt dan op anderhalve meter. Dat onderzoek is er niet.”

En de mondkapjes kunnen ook af?

“Nee. Ik heb daar juist voor gepleit, omdat mondkapjes ook aerosolen grotendeels tegenhouden. Je voorkomt daarmee dat je anderen besmet. In openbare ruimten, zoals de trein, is het goed die te dragen. Gek genoeg heeft Jaap van Dissel het belang daarvan steeds ontkend. Om nieuwe uitbraken in het najaar te voorkomen, moeten we zorgen dat er niet weer massale bijeenkomsten binnenshuis plaatsvinden zonder dat ventilatiesystemen coronaproof zijn gemaakt. Dat moeten we nu in sneltreinvaart doen en niet gaan wachten tot het RIVM met die wijsheid komt.”

Lees ook:

Wie waren de demonstranten op het Malieveld?

Van hooligans tot privacy-activisten: de demonstranten op het Malieveld zondag waren van zeer diverse pluimage. Wat zijn hun motieven en is er een gemene deler?