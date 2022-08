Mars geeft wat van zijn bodemschatten prijs

Onverwacht en sensationeel zijn ze niet, de eerste berichten die van Mars zijn gekomen. Maar voor de honderden wetenschappers die bij de missie zijn betrokken zijn ze een meevaller: ze weten nu dat ze een geschiedenisboek in handen gaan krijgen, in de vorm van gesteenten die meer kunnen vertellen over de geologische perioden waarin op Mars water stroomde en er wel wellicht vormen van leven waren op de rode planeet.

De missie begon in de zomer van 2020. Toen Perseverance (‘Volharding’) vertrok, was het niet het eerste karretje dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa naar Mars stuurde. Het was wel een stuk groter dan zijn voorgangers; zo groot als een flinke personenwagen. Begin 2021 werd Perseverance met succes op de bodem van Mars gezet, en kon hij aan zijn verkenning beginnen.

Restanten van rivieren

Perseverance werd afgezet in Jezero, een krater met een diameter van circa 50 kilometer. Uit eerdere missies was bekend dat deze krater ooit de bodem is geweest van een zee, er zijn nog restanten te zien van rivieren die erop uitkwamen. Dat was ook het idee achter de keuze voor deze landingsplaats: als er ooit vormen leven zijn geweest op Mars, en ze hebben sporen nagelaten, dan is dit de beste plek om ze te vinden.

Die sporen van leven heeft het karretje nog niet gevonden. Maar het heeft met zijn apparatuur, waaronder een grondradar, wel duidelijkheid verschaft over de bodem van de Jezero-krater. Die bestaat niet uit sedimenten die door wind en water zijn aangevoerd, maar uit stollingsgesteenten die zijn gevormd door vulkanische activiteit. Met name olivijn, een mineraal dat ijzer en magnesium bevat. Olivijn komt op de aarde voor, en wordt in ruimtegesteenten als meteorieten aangetroffen, en de aanwezigheid op Mars was ook al eerder aangetoond.

Geologen zijn dolblij met een stollingsgesteente als olivijn, omdat het zich goed laat dateren en veel kan vertellen over tijdperken waarin op Mars water vloeide. De kristalstructuur van dit Marsgesteente, die Perseverance in beeld heeft gebracht, laat volgens betrokken onderzoekers zien dat het lava of magma waaruit het is gevormd langzaam is afgekoeld. Het olivijn is niet het resultaat van heftige vulkaanuitbarstingen maar van vulkanische gesteente dat langzaam aan de oppervlakte is gekomen.

Er kan ooit leven zijn geweest

Op de aarde is een huwelijk van dit soort stollingsgesteente en water voldoende gebleken om chemische reacties op gang te brengen die uiteindelijk hebben geleid tot de levensvormen die we nu kennen. Dat kan op Mars in het verleden ook zijn gebeurd. Leven is nu niet meer mogelijk op de planeet, maar het kan er ooit zijn geweest.

De data die Perserverance nu heeft teruggestuurd geven hierover geen uitsluitsel. Maar de robot heeft niet alleen metingen gedaan, er zijn ook bodemmonsters genomen. De eerste poging mislukte, in dat eerste buisje zit alleen wat Mars-atmosfeer , maar de tweede en derde poging zijn geslaagd.

Wetenschappers kunnen niet wachten tot ze die bodemmonsters in handen krijgen. Dat is ook de bedoeling, maar het zal nog even duren. Er zijn twee nieuwe missies naar Mars voor nodig: een Marslander die de bodemmonsters van Perseverance kan overnemen, en een ruimtevaartuig dat in een baan om de Mars blijft draaien tot die Marslander op eigen kracht weer van de rode planeet is opgestegen en de lading komt brengen.

Die twee missies staan gepland voor 2027 en 2028. En als alles goed gaat, kunnen de bodemmonsters die nu in handen zijn van Perseverance in 2033 op de aarde arriveren.

