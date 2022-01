Luidt de omikrongolf het einde van de pandemie in?

Het is logisch dat een land als Spanje corona op dezelfde manier wil gaan benaderen als de griep, zegt Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboudumc. “Vanaf het begin van de pandemie hebben we gezegd: er komt een moment dat we er niet meer bovenop gaan zitten. Dat we corona als een seizoensgebonden infectie behandelen.”

Op dat punt zijn we nog niet, benadrukt ze. “Spanje ook niet. Zij moeten net als wij eerst door deze omikrongolf heen. Maar ik verwacht dat daarna de meeste mensen een zekere immuniteit hebben opgebouwd, door een infectie of vaccinatie. Niet iedereen, we zullen straks een debat moeten voeren hoe we risicogroepen willen beschermen. Maar we kunnen niet door blijven gaan met iedereen testen en besmette personen in quarantaine plaatsen.”

Ook Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het LUMC in Leiden, wijst erop dat het nog te vroeg is om te versoepelen. “We hebben een recordaantal besmettingen. Nu de scholen weer zijn geopend, heeft het virus een tweede motor gekregen. Dit lijkt me niet het moment om de boel open te gooien.”

Beeld Bart Friso

Maar voor de langere termijn verwacht ook Rosendaal dat het coronavirus in een soort griep overgaat. “Dit is de manier waarop pandemieën aan hun einde komen. Ook de Spaanse griep heeft zich een eeuw geleden na drie golven weggemuteerd.”

De omikron is de variant waarop we gehoopt hadden, zegt hij. “Uiterst besmettelijk, zodat andere varianten worden verdreven. We bouwen er immuniteit mee op, maar worden er minder vaak ziek van. Vergeleken met de delta is de ic-opname gehalveerd.”

Hij kan het niet uitsluiten, maar hij verwacht niet dat een nieuwe variant de boel weer overhoop zal halen. “Alles kan natuurlijk, maar dit virus moet redelijk tevreden zijn met zichzelf. In zijn huidige variant kan het zich zeer goed verspreiden en dat is wat virussen willen. Het is denkbaar dat er nog een variant overheen gaat die ziekmakender is, maar die variant moet omikron qua besmettelijkheid overtreffen. Dat lijkt me voor een proces van willekeurige mutaties erg onwaarschijnlijk.”

Beeld Bart Friso

Dat weten we niet, reageert Eric Snijder, hoogleraar virologie aan datzelfde LUMC. “We kennen dit virus nu twee jaar en begrijpen er veel minder van dan we aanvankelijk dachten. Dat dwingt wel tot enige nederigheid bij het voorspellen van nieuwe varianten.”

Natuurlijk, we bouwen ieder jaar weer een beetje immuniteit op zodat we beter beschermd zijn tegen dit virus. “Maar er kan altijd een variant opduiken waar de opgewekte immuniteit niet of veel slechter tegen werkt. Dat kan over een maand zijn, een jaar, twintig jaar. We weten te weinig van virussen om zoiets te voorspellen. Zelfs bij een heel goed bestudeerd virus als influenza kunnen we dat niet. Virussen kunnen nu eenmaal soms een ander jasje aantrekken. Zie de Spaanse griep of de Mexicaanse. Dat kan ook bij dit coronavirus. En daar hebben we nog veel minder kennis van en ervaring mee.”

Beeld Bart Friso

De omikron borduurt niet voort op de delta. Aan de stamboom is te zien dat hij vrijwel direct vanuit de Wuhan-variant is ontstaan. Snijder: “Dat geeft aan dat hij nog veel ruimte heeft om te muteren. Neem de besmettelijkheid. Die hangt niet alleen af van de mutaties aan het spike-eiwit. Maar ook van de hoeveelheid virusdeeltjes die geïnfecteerde cellen aanmaken. Of waar in het lichaam het virus zich vermeerdert. Dat zijn allemaal vrijheidsgraden waar mogelijk nog voordeel voor het virus uit te halen is. Bedenk wel: het virus wil niks en heeft geen haast; het is een biologisch toevalsproces.”

Hij zou graag verkondigen dat het niet erger kan worden. “Maar dat weten we dus niet. Ik begrijp dat iedereen verder wil met zijn leven. We zijn dit virus na twee jaar meer dan beu. We willen er van af. Maar dat is eerder een psychologisch motief dan een virologisch argument.”

