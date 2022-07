Lopen mannen die seks hebben met mannen meer risico op apenpokken? Toeval, zegt Marion Koopmans

Het aantal gevallen van apenpokken neemt toe, en in België ontdekten onderzoekers dat besmetting met het virus ook mogelijk is zonder uiterlijke symptomen. Wat betekent dit?

Mensen kunnen ongemerkt besmet zijn met het apenpokkenvirus, blijkt uit onderzoek van Belgische infectiologen. Zij onderzochten opnieuw 224 wattenstaafjes die eerder waren gebruikt bij controles op geslachtsziekten. Vier mannen bleken zonder het te merken het apenpokkenvirus bij zich te dragen. Een van hen was verkeerd gediagnosticeerd: hij had wel pijnlijke blaasjes, een van de kenmerken van het apenpokkenvirus, maar dat werd aangezien voor iets anders.

Is er reden tot zorg?

Nog niet, volgens viroloog Marion Koopmans. “Tot nu toe dachten we dat de apenpokken makkelijk te herkennen zijn. Een drager heeft last van koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en blaasjes. Nu is er een eerste bevinding die het tegendeel bewijst. We weten niet of dit de uitzondering is die de regel bevestigt of dat er meer mensen asymptomatisch besmet zijn.”

Ook is niet duidelijk of de mensen die zonder dat ze het wisten apenpokken hadden ook besmettelijk waren, zegt de Koopmans. Er moet meer onderzoek komen naar het virus.

Er zijn nu 400 besmettingen in Nederland. Dat zijn er 50 meer dan drie dagen geleden. Het virus verspreidt zich behoorlijk snel.

“Ja het is een virus, natuurlijk groeit het exponentieel”, zegt Koopmans. Ze is niet verbaasd. “Het is belangrijk dat testen zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden, en dat vooral de risicogroep ingelicht wordt over hoe de apenpokken overgedragen worden.”

Sommigen zeggen dat het apenpokkenvirus zich ook via de lucht kan verspreiden

“Daar is tot nu toe geen enkel bewijs voor”, zegt Koopmans. “Alleen bij langdurig huid-op-huid-contact, seks of vermenging van speeksel of open wondjes kan het virus overgedragen worden.” Maar, waarschuwt de viroloog: “Het neefje van de apenpokken, de pokken, is wel besmettelijker. Als we dit virus niet indammen, bestaat de kans dat het op dezelfde wijze muteert, en dat het wel makkelijker overdraagbaar wordt.”

Moet iedereen nu gevaccineerd worden?

“Nee. Alleen de mensen die in de risicogroep zitten moeten zo snel mogelijk een vaccin krijgen.” Op dit moment verspreidt het virus zich vooral tussen mannen die seks hebben met mannen. Dat is toeval, legt Koopmans uit: een man met apenpokken had seks met een man, waarna het virus verder in die groep mannen rondging. Maar andere mannen, vrouwen en kinderen lopen net zo goed risico om het virus te krijgen. Ze komen alleen wat minder in contact met mensen die het nu bij zich dragen.

