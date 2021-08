Leve het ouwe lijf – als alles het maar doet

Hoe ouder je wordt, hoe blijer je bent met je lichaam, blijkt uit onderzoek naar de waardering van het eigen lichaam.

“Nu ben ik zelf de vlezige man / die ik, toen ranke jongeling, / in zwembad en op stranden haatte”, dichtte Gerard Reve. Zijn afkeer van het verouderende lichaam rijmt op het reclamebeeld van jonge lijven en antiverouderingscrèmes. Reves dichtregels illustreren de bevindingen uit ‘Body image across the adult lifespan’, een onderzoek uit Australië en Nieuw-Zeeland onder ruim 15.000 mensen van 18 tot 94 jaar naar de waardering van hun lichaam.

Hun buitenkant waarderen de respondenten met een 6, 3; de mannen een fractie hoger, de vrouwen ietsje lager. Opvallender is dat de Australiërs en Nieuw-Zeelanders, die vijf jaar lang gevolgd zijn, met het verstrijken van de jaren positiever over hun lichaam gaan oordelen.

De vrouwen van 19-24 jaar en mannen van 29-34 scoren het laagst. Zij trekken zich, aldus de onderzoekers, het meeste aan van de schoonheidsnormen, een beeld van jong, slank en, sinds een aantal jaren, gespierd.

Niet mooi, maar gezond

Bij het stijgen der jaren neemt de invloed van die beeldcultuur af. Het uiterlijk wordt minder belangrijk. Wat zwaarder gaat tellen is of alles nog functioneert. Niet mooi, maar gezond is de nieuwe norm. Daaraan voldoen de respondenten zo vanaf hun zestigste verjaardag.

Mannen, die toch al wat meer ingenomen zijn met hoe ze eruitzien, krijgen dan meer zelfvertrouwen. Maar ook vrouwen worden dan tevredener over hun lijf. Ze krijgen, opperen de onderzoekers, een beetje lak aan het schoonheidsideaal – of de maatschappij verwacht minder van de mens in de derde leeftijd, dat kan ook. Wat de verklaring ook is: hoe ouder je wordt, hoe blijer je bent met je ouwe lijf. Als alles het maar doet.