Laat de parfumindustrie je niets wijsmaken: menselijk zweet stinkt niet, zeggen onderzoekers

Wat de parfumindustrie ook beweert, menselijk zweet stinkt niet. Het zijn de bacteriën in humane oksels die van de reukloze zweetlucht een kwalijk riekend elixer maken. Zweet is niet meer dan water met wat zout en enkele onschuldige organische verbindingen, maar die bacteriën zetten dat om in boterzuur en thiol.

Het zijn maar een paar bacteriën die deze stankrol op zich nemen, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van York onlangs. Nu hebben ze uitgevogeld hoe ze dat doen: deze Staphylococcus hominis heeft een geheel eigen enzym waarmee hij thiolen fabriceert. En dat is geen specifieke mensengeur, schrijven ze in het vakblad Scientific Reports. De Staphylococcus moet dit enzym zo’n zestig miljoen jaar geleden hebben verworven. Lang voordat de mens of zelfs zijn directe voorouder op het wereldtoneel verscheen, moeten zoogdieren naar zweet hebben gestonken.

Dat suggereert dat de zweetlucht ooit een evolutionair voordeel moet hebben geboden. Wellicht speelde de geur een belangrijke rol in de communicatie tussen vroege primaten, schrijven de onderzoekers.

De vondst van het enzym biedt ook aanknopingspunten voor een effectievere deodorant. Nu duidelijk is welke bacterie de boosdoener is en hoe die het doet, kan de eerder genoemde parfumindustrie aan de slag. Wellicht is ze dat ook al. Eén van de auteurs werkt niet aan de Yorkse universiteit, maar heeft een aanstelling bij het onderzoeksinstituut van Unilever in Bedford.

