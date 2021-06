Komende prikuitnodigingen alleen nog met Pfizer en Moderna

Pfizer en Moderna zijn zogeheten mRNA-vaccins, die niet alleen effectiever zijn maar bovendien minder nadelen hebben dan de ‘vectorvaccins’. Ofwel, die van AstraZeneca en Janssen, de andere twee in Nederland toegelaten coronavaccins. “Omdat de mRNA-vaccins nu volop beschikbaar zijn en het aantal corona-besmettingen nu relatief laag is, kan Nederland zich deze keuze in het vaccinatieprogramma veroorloven”, zo schrijft de Gezondheidsraad in een spoedadvies dat woensdag is aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het kabinet heeft laten weten het advies over te nemen.

‘Nut-risicoverhouding gunstiger’

Bij het Janssen-vaccin is dezelfde zeer zeldzame, maar ernstige bijwerking gemeld als bij het AstraZeneca-vaccin: trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Bij jongere mensen, die nu aan de beurt zijn voor hun vaccinatie, is het risico op een ernstig ziekteverloop kleiner – waardoor het risico op de bijwerkingen, die overigens ook vaker lijken voor te komen bij jongere mensen, zwaarder weegt.

Bij Pfizer en Moderna is daarom de ‘nut-risicoverhouding’ gunstiger voor deze groep, aldus de Gezondheidsraad. “Het verdient de voorkeur deze mRNA-vaccins in te zetten bij jongere groepen die gaan worden uitgenodigd voor de eerste prik.” Dat zou dus betekenen dat Janssen en AstraZeneca vrijwel niet meer worden ingezet. Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, zegt dat het niet per se wil zeggen dat AstraZeneca en Janssen ‘in de ban worden gedaan’ of dat het geen goede vaccins zijn, maar ‘we hebben inmiddels de luxe om te kiezen voor de meest veilige route.’

Een uitzondering

Overigens maakt de Gezondheidsraad wel een uitzondering: “Groepen die via reguliere kanalen moeilijk te bereiken zijn voor de tweede prik kunnen juist wél meer baat hebben bij het Janssen-vaccin omdat ze dan met één prik beschermd zijn.” De Gezondheidsraad benadrukt daarbij dat het Janssen-vaccin effectief en veilig is, ondanks de zeer zeldzame bijwerkingen weegt het nut op tegen de kleine gevaren.

Voor AstraZeneca blijft het advies: alleen inzetten voor mensen boven de 60 jaar. AstraZeneca wordt daarnaast alleen nog ingezet bij mensen die de tweede prik met dat vaccin krijgen, en volgens de Gezondheidsraad is dat prima om te blijven doen. Het aantal meldingen bij bijwerkingen na de tweede prik met AstraZeneca is aanzienlijk lager dan na de eerste prik, bovendien biedt slechts één prik onvoldoende bescherming.

Geen uitnodigingen met AstraZeneca of Janssen meer

In de praktijk betekent dit dat vaccins van AstraZeneca en Janssen op de plank zullen blijven liggen: een groot deel van de 60-plussers is immers al tenminste één keer gevaccineerd.

Het overnemen van dit advies kan zorgen voor enige vertraging in de vaccinatieplanning, aangezien dit de zorgvuldig gesorteerde puzzelstukjes van Hugo de Jonge weer ietwat in de war gooit. Maar, denkt de Gezondheidsraad, door de inmiddels ruime beschikbaarheid van Pfizer en Moderna hoeft dit niet een onoverkomelijk probleem te zijn: “De uitkomsten van de modellering laten zien dat er nauwelijks effect te verwachten is op het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfte als alleen mRNA-vaccins worden gebruikt voor de huidige fase van het vaccinatieprogramma.”

Lees ook:

Twee op de drie Nederlanders moet immuun zijn voor corona, waarom krijgen kinderen dan geen prik?



Kinderen zijn niet opgenomen in het vaccinatieschema. Waarom niet? Zes vragen aan epidemioloog Patricia Bruijning over de voors en tegens.