Klimaat en ecosystemen zijn robuuster dan gedacht

Zet een badkuip op een berghelling. Een lege badkuip, netjes waterpas. Leg daarin een bal. Als je de bal een zetje geeft rolt hij omhoog tegen de wand, en komt dan weer terug naar het putje. Je geeft hem een wat harder zetje, en hij rolt wat hoger richting de rand, en komt weer terug. Maar als je gaat klieren en de bal te veel vaart geeft gaat hij óver de rand, en is dan niet meer te houden: hij rolt dan naar de voet van de berg. De bal komt van zijn leven niet meer in de kuip.

Klieren doet de mens op vele fronten. Bijvoorbeeld met zijn uitstoot van broeikasgassen, die de gemiddelde temperatuur op aarde doen stijgen. Een van de gevolgen is dat ijs aan de Noordpool water wordt. Niet direct een ramp, want water kan ook weer ijs worden. Maar die ijskap is ook een belangrijke reflector van zonlicht. En als de ijskap door een temperatuurstijging kleiner wordt, zal hij minder zonlicht weerkaatsten, waardoor de temperatuur verder stijgt, er meer ijs smelt enzovoort. De bal schiet uit de badkuip, ligt aan de voet van de berg en komt niet meer terug.

Dit worden kantelpunten genoemd. En ze komen overal voor, ook in de psychologie, de economie en op de beurs, maar vooral in klimaatwetenschap en ecologie is er grote belangstelling voor. Want die kennen veel systemen die in een delicaat evenwicht verkeren, en waar de gevolgen dramatisch zijn als ze daar uitgedrukt worden. Dus is het zaak kantelpunten te voorkomen. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de signalen waarmee kantelpunten zich aankondigen. Maar die signalen worden in veel gevallen verkeerd gelezen, betogen Nederlandse onderzoekers deze week in vakblad Science.

Teken van veerkracht

De onderzoeksploeg, geleid door de Utrechtse ecoloog Max Rietkerk en de Leidse wiskundige Arjen Doelman, laat zien dat wat in veel gevallen wordt opgevat als een alarmsignaal, in werkelijkheid een teken kan zijn van veerkracht en nieuwe stabiliteit.

Kantelpunten worden in hun simpelste vorm veroorzaakt door positieve terugkoppeling, een zelfversterkend effect. Aan de voet van die berg met de badkuip ligt een meer. Het water is kristalhelder. Maar door vervuiling krijgt het te veel voedingsstoffen en dus algengroei. Het water wordt troebel, waardoor de plantengroei in het meer minder wordt en de natuurlijke zuivering afneemt, het water nog troebeler wordt, de plantengroei minder ... enzovoort.

Rietkerk: “Daar kan inderdaad een kantelpunt optreden, omdat het meer klein is. Als het veel groter zou zijn, zou je nog steeds wel algengroei zien en wat troebel water, maar alleen op bepaalde plekken. Kijk maar eens naar algengroei in zee: dat is een lokaal verschijnsel, het is niet in de hele zee hetzelfde. Je krijgt lokale verschillen, een ruimtelijke structuur, omdat de zee daarvoor groot genoeg is.”

Daar zit de crux van het onderzoek dat de Nederlanders nu hebben gepubliceerd. Ze hebben gekeken naar ruimtelijke structuren die kunnen ontstaan als ecosystemen worden verstoord. Bijvoorbeeld veranderingen in vegetatie, een zichtbaar verschil tussen plekken waar nog planten groeien en plekken waar niets meer groeit, of de ruimtelijke scheiding van verschillende plantensoorten. Veranderingen die voorheen werden gezien als tekenen van een naderend kantelpunt. Ten onrechte, zegt Rietkerk: “De werkelijkheid is niet zwart of wit, maar zwart én wit. Er zijn meerdere stabiele toestanden, die ook naast elkaar kunnen bestaan.”

Naderend onheil

Klinkt heel helder. Het is alsof er naast het bad op de berghelling nóg een bad staat. Maar waarom hebben andere onderzoekers dit soort veranderingen dan steeds aangezien voor naderend onheil? Rietkerk: “Niet ándere onderzoekers. Ik was een van hen; ik heb er ook lang zo naar gekeken. Omdat we gewend waren te kijken naar homogene ecosystemen, en iedere verstoring van die homogeniteit als een bedreiging zagen. We hebben nu de wiskunde om de ruimtelijke patronen die in een verstoord ecosysteem kunnen ontstaan te onderzoeken. En dan blijkt dat die veel robuuster zijn dan gedacht.”

Het schoolvoorbeeld van de onderzoekers is de savanne: samenlevingen van bomen en grassen die zo’n 12 procent van het landoppervlak bedekken. De savanne kan zich, afhankelijk van de invloed van neerslag, vuur, herbivoren en dergelijke, ontwikkelen tot regenwoud aan de ene kant en woestijn aan de andere. Je vindt aan beide kanten van het spectrum ruimtelijke patronen die stabiel zijn, zeggen de onderzoekers. Rietkerk: “We hebben niet alleen de wiskunde om de stabiliteit van die ruimtelijke patronen te bewijzen, we kunnen ze met satellietbeelden ook werkelijk zien.”

Je wilt niet dat een savanne langzaam verandert in een woestijn, zegt Rietkerk. “Je wilt een gezond ecosysteem met veel groen. Maar als een savanne kale plekken heeft betekent dat nog niet dat zij woestijn aan het worden is. Een savanne klapt niet ineens om naar woestijn. Een savanne met kale plekken kan een heel stabiel systeem zijn.”

Dat komt, zegt de Utrechtse ecoloog, doordat positieve terugkoppelingen, die de onverbiddelijke gang naar een kantelpunt kunnen inzetten, in veel gevallen worden afgewisseld met negatieve terugkoppelingen.

“Een simpele illustratie: regenwater dat hier niet kan worden opgenomen omdat er geen planten meer groeien, kan afvloeien naar plekken die nog wel groen zijn en daar juist de plantengroei bevorderen. Een ruimtelijk patroon van droge en natte plekken kan een heel stabiel systeem opleveren. Daar is in de wetenschap van kantelpunten tot nu toe nauwelijks rekening mee gehouden.”

Nachtkaars

Het lijkt koren op de molen van mensen die vinden dat er veel te hard wordt geroepen dat het helemaal fout gaat met het klimaat. Het voorspelde drama van de kantelpunten lijkt uit te gaan als een nachtkaars. Want als deze onderzoekers gelijk hebben heeft de aarde, haar atmosfeer en haar ecosystemen veel meer veerkracht dan gedacht en worden ze niet snel uit het lood geslagen.

“Veel systemen die we kennen blijken robuuster dan we dachten. Er verschijnen publicaties waarin een kantelpunt naar een Hothouse Earth wordt voorspeld, een mondiaal stoombad. Dat klopt niet. Klimaatverandering is erg zorgwekkend, zoals keer op keer door het klimaatpanel IPCC wordt aangetoond. En klimaatverandering leidt inderdaad tot hittegolven en rampen. Maar zo’n mondiaal kantelpunt doet zich waarschijnlijk niet voor; er zijn en blijven lokale verschillen.”

Ruimtelijke differentiatie is voor weer- en ecosystemen een manier om de neergang in een kantelpunt te vermijden. Als je ruimtelijke differentiatie ergens ziet ontstaan, zoals in de vegetatie van een savanne, is dat goed nieuws. Dat wil zeggen: meestal, want het ontstaan van ruimtelijke patronen kan ook slecht nieuws zijn.

Rietkerk: “Afhankelijk van de snelheid van veranderingen die zo’n ecosysteem ondergaat kan het toch nog tot een kantelpunt komen in plaats van een nieuwe stabiele toestand. Maar ik denk dat we van alle kantelpunten die tot nu toe zijn voorspeld de helft kunnen afschrijven. En het goede nieuws is dat we nu de middelen en de wiskunde hebben om beter te voorspellen waar ze zich zullen voordoen en waar niet.”

