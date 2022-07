Kent u het verhaal van de specht z’n schokbreker? Dat klopt niet

Een mooi verhaal moet je niet kapot checken, luidt een kwinkslag in de journalistiek. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen echter wel gedaan. Met de specht. Die vogel eet insecten die hij met zijn snavel uit de boom klopt. Dat gaat hard. Zó hard, dat de wetenschap zich afvroeg of de specht daar geen koppijn van zou krijgen, of een hersenschudding.

Na grondig onderzoek kwam er een antwoord: nee, de specht krijgt geen koppijn van dat geklop, want hij heeft een schokbreker in zijn hoofd. En inderdaad: tussen ogen en snavel zit een poreuze botstructuur die klappen zou kunnen opvangen. Maar gebeurt dat ook?

Onderzoekers in Antwerpen besloten het uit te zoeken. Want er zit een merkwaardige kant aan dat verhaal, vond hoofdonderzoeker Sam Van Wassenbergh. Hoe harder de specht klopt, hoe meer insecten er uit het hout komen kruipen, hoe meer hij te eten heeft. Hard hameren is voor de specht dus een evolutionair voordeel. Maar hoe kan de evolutie dan tegelijk voor de ontwikkeling van een schokbreker hebben gezorgd? Want die vermindert de inslag van de snavel in het hout en daarmee ook de insectenopbrengst. Een schokbreker zou voor de specht een evolutionair nadeel zijn.

Gehamer van tientallen spechten

De Antwerpse onderzoekers rekenden uit hoe groot dat nadeel zou zijn. Erg groot. Ze gingen vervolgens met snelle camera’s aan de slag en filmden het gehamer van tientallen spechten. Op de beelden konden ze geen spoor vinden van schokabsorptie, melden ze in vakblad Current Biology. De afstanden tussen de punt van de snavel, de ogen en de achterkant van de kop blijven constant, hoe hard de vogel ook tekeer gaat. Er zit geen speling in. De specht heeft geen schokbreker maar een harde, stijve hamer.

Maar dan moet de specht toch koppijn krijgen? Nee, zegt Van Wassenbergh, want daarvoor is zijn kop te klein. De snelheid waarmee die snavel het hout in gaat, daar zou een mens of een aap gegarandeerd hoofdpijn van krijgen, of erger. Maar de kleine kop van de specht kan het hebben.

Het verklaart meteen waarom er geen spechten zijn geëvolueerd met grotere koppen en langere nekken. Die zouden meer insecten uit het hout kunnen halen. Maar het gehamer zouden ze niet overleven.

