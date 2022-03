Kanker zit soms in de familie, ‘te weinig mensen weten dat’

Kanker komt in de ene familie meer voor dan in de andere. Dat kan komen door een mutatie in de genen die generaties worden doorgeven. BRCA is zo’n bekend gen. Zijn er mutaties in dat gen, foutjes, dan zorgt dat voor een sterk verhoogde kans op borst-, eierstok- en prostaatkanker. Er zijn meer genen die binnen families zorgen voor kanker, maar te vaak zijn mensen binnen die families zich daar niet van bewust, vinden Borstkankervereniging Nederland, Stichting Olijf en Stichting Erfelijke Kanker Nederland. Samen zijn zij maandag gestart met de campagne ‘Het zit in de familie’.

Klopt zo’n bewering wel, ‘het zit in de familie’? Kanker is toch niet erfelijk?

Bij het overgrote deel van de gevallen niet. Maar bij sommige soorten speelt erfelijkheid wel degelijk een rol, stelt Deborah Ligtenberg, bestuurslid van de Stichting Erfelijke Kanker Nederland. Bij borstkanker, eierstokkanker, alvleesklierkanker, maagkanker, darmkanker, huidkanker en prostaatkanker bijvoorbeeld. “Het zijn er best veel inmiddels”, aldus Ligtenberg. “Op de campagnesite www.hetzitindefamilie.nl staat het verhaal van Marcella. Zij voelde een knobbeltje en bleek uitgezaaide borstkanker te hebben. Dat het erfelijk was, was in haar familie bekend, maar de informatie had haar niet bereikt. We horen dit soort verhalen best vaak. Het is blijkbaar moeilijk verhalen over kanker de familie in te krijgen. Mede daarom ook hebben we onze stichting opgericht.”

Als uit de vragenlijst blijkt dat er een sprake is van een eventueel verhoogd risico, wat dan?

Ligtenberg: “Als je een van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, is dat reden voor een verwijzing naar de klinisch geneticus. Die gaat kijken of je in aanmerking komt voor een onderzoek, en vraagt of je dat ook wilt.”

Wat kun je met de kennis dat je drager bent van een genmutatie die de kans op kanker verhoogt?

“Als je ziek wordt, kan je de behandeling erop afstemmen. Als je door een BRCA-mutatie borstkanker hebt, kun je PARP-remmers krijgen, zogenaamde therapie op maat. Zo’n therapie kan kankercellen doden of kankercellen remmen. En als je weet dat je drager bent van BRCA kan je je borsten preventief laten verwijderen, of je eierstokken, of kiezen voor vaker screenen.”

Zoals bij een bevolkingsonderzoek, toch ook niet onomstreden vanwege de twijfelachtige effectiviteit en omdat mensen soms ongerust worden gemaakt terwijl er niets aan de hand is?

“Vaker screenen als je een verhoogd risico loopt is iets anders dan een bevolkingsonderzoek waarbij je gezonde mensen controleert. Wij vragen overigens ook aandacht voor die bevolkingsonderzoeken. Nu word je op je 50ste als gezonde vrouw opgeroepen, ook als er niets in je familie speelt, maar mijn dochters en nichtje krijgen geen oproep op hun 25ste, terwijl zij een gigantisch risico lopen omdat het BRCA-gen in de familie zit. Onze boodschap is niet: laat je massaal testen. Maar denk erover na als blijkt dat er een verhoogd risico is op erfelijke kanker. De vragenlijst op www.hetzitindefamilie.nl kan je daarbij helpen.”

Stel dat je weet dat je drager bent van een verdachte genmutatie, dan moet je daar dus rekening mee houden, er met je familie over praten, alsof je al een patiënt bent. Maar we hebben het toch alleen over een verhoogde kans?

“Ik ben zelf ervaringsdeskundige, ik heb een BRCA-mutatie. Mijn moeder was 6 toen haar moeder overleed aan borstkanker, ik was tien toen mijn moeder overleed aan eierstokkanker, en mijn dochter was tien toen mijn zus borst- en eierstokkanker tegelijk kreeg. Mijn dochter vroeg toen: mama, betekent dat dat jij het ook kunt krijgen? Toen gingen we de medische molen in en bleek een BRCA-genmutatie in de familie te zitten. Ik dacht, dit wil ik weten, omdat ik nu iets kan doen. Ik wil niet dat mijn kinderen dezelfde ellende meemaken als ik met een moeder die overlijdt, en mijn moeder met haar moeder.”

“Natuurlijk hebben we ons afgevraagd of we mensen niet bang maken met deze campagne. We hebben gesproken met ervaringsdeskundigen en mensen die zich bewust niet hadden laten testen. Zij zeiden: doe er niet te moeilijk over, vertel hoe het is. Want uitgezaaide kanker ontdekken terwijl je dat had kunnen voorkomen, is vele malen erger. Bij BRCA heb je een risico van 60 tot 80 procent op borstkanker. Voor eierstokken is dat 5 tot 45 en voor mannen met BRCA-2 is de kans op prostaatkanker 25 procent.

Als de uitslag van de test op de website aangeeft dat er waarschijnlijk geen erfelijke aanleg binnen de familie is, kun je dan gerust achterover leunen?

“Zo’n uitslag stelt dat er nu geen reden is om aan te nemen dat je een verhoogd risico loopt. Maar blijf alert, hou signalen in de gaten. De ontwikkelingen van DNA-onderzoek gaan snel. Ik sprak laatst een vrouw die tien jaar geleden triple negatieve borstkanker had (zeer agressieve vorm, red.) terwijl ze nog geen zestig was. Nu is dat aanleiding voor dna-onderzoek naar BRCA. Toen niet. Als kanker in de familie voorkomt, of je krijgt het op jonge leeftijd en er is bij DNA-onderzoek niets gevonden, hou dan contact met de huisarts en oncoloog. De laatste jaren vinden wetenschappers steeds meer mutaties. Het is allang niet meer BRCA alleen.”

