Kabinet wil met een toevoeging aan het veevoer de methaanuitstoot remmen

Met een toevoeging aan het voer wil het kabinet de methaanuitstoot door vee drastisch verlagen, om de stikstoflast op de natuur te verminderen en zo ruimte te scheppen voor nieuwe bouwprojecten. Dat additief is een recente ontdekking van het Nederlandse chemieconcern DSM. Het lijkt zeer effectief en vrij van bijwerkingen.

Maandag begint in Leeuwarden nog een praktijkproef, die vier maanden zal duren, maar de effectiviteit van het middel is al bewezen. Het middel, dat bij DSM de naam Bovaer kreeg, kan de uitstoot van methaan door vee met zo’n 30 procent verminderen. En het is effectief bij alle herkauwers. In de praktijkproef wordt bekeken of die effectiviteit wordt beïnvloed door het basisvoer dat de herkauwer krijgt, vertel Sanne van Gastelen, een van de betrokken onderzoekers van de Wageningen Universiteit.

Plantaardig materiaal dat de herkauwer eet, krijgt in de eerste van haar serie magen, de pens, zijn eerste bewerking. Het wordt in kleinere delen opgesplitst, die worden herkauwd en voor verdere bewerking naar de volgende maag gestuurd. Bij die eerste bewerking in de pens komt waterstof vrij, een gas. Dat gas kan de voedselvertering storen, zegt Van Gastelen. “Maar daar heeft de natuur iets op gevonden. In de pens huizen allerlei micro-organismen, bacteriën, schimmels, en ook archaea. Archaea zetten die waterstof om in methaan, dat via de ademhaling wordt afgevoerd.”

Blokkade van enzym

Methaan bevat behalve waterstof ook stikstof en is daarmee een belasting voor natuurgebieden en een sterk broeikasgas. Er is de afgelopen decennia door de wetenschap gezocht naar manieren om die methaanvorming te remmen. DSM stuitte op een stofje dat daarin heel goed bleek, en vroeg er zeven jaar geleden patent op aan. De stof blokkeert het enzym dat die archaea nodig hebben om methaan te vormen.

Het werkt in lagere dosering, minder dan een gram per dag, en het werkt direct, zegt Van Gastelen: “Zodra je het aan het voer toevoegt zie je de methaanuitstoot verminderen. Maar het stofje wordt zelf ook verteerd in de pens. Je moet het blijven geven; als je ermee stopt is het effect meteen weer weg.”

Maar als er geen methaan meer wordt gevormd, hoopt zich in de pens waterstof op. En dat was toch het probleem dat de natuur zo mooi had opgelost? Van Gastelen: “Dat was het klassieke idee dat de wetenschap had. En het blijkt niet te kloppen. We zien geen enkel effect of de spijsvertering of op de melkgift. Wat meer waterstof in de pens blijkt toch niet zo'n probleem.”

Negatieve bijwerkingen van Bovaer zijn tot nu toe niet gevonden. Positieve zijn er misschien wel. Want met de stikstof die herkauwers in de vorm van methaan afvoeren, verdwijnt een flink deel van de energie-inhoud van het voer. Zo'n 12 procent van de voedingswaarde gaat verloren. Als dat verlies wordt verminderd, haalt de herkauwer meer energie uit haar voer. Van Gastelen: “Dat zou een positief effect moeten hebben. We hebben het alleen nog niet kunnen vaststellen.”

