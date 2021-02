Je zag het al maanden fout gaan met die twee

De geliefden hebben nog niets in de gaten, maar jij ziet hun relatie al op de klippen lopen. Maanden van tevoren kun je het zien aankomen, als je een slimme computer hebt om taalgebruik op sociale media te analyseren. Psychologen van de Universiteit van Texas, in Austin, laten het zien in vakblad PNAS met een gewiekst onderzoekje. De wetenschappers zochten op platform Reddit naar mensen wier intieme relatie was verbroken. Dat is simpel, want Reddit heeft daarvoor een aparte praatgroep: de subreddit Breakups. Reddit is een soort Whatsapp, maar dan openbaar; iedereen kan de berichten zien die worden uitgewisseld. De psychologen konden dus van al die breakup-leden zien welke berichten ze hadden geschreven in maanden voor en na hun relatiedrama.

En ze zagen hun taalgebruik al veranderen, lang voor die mensen zich meldden in de breakup-praatgroep. Het ging hier dus niet om wat ze schreven over hun stuklopende relatie, maar over allerlei koetjes en kalfjes in andere praatgroepen van Reddit.

Zich nog helemaal niet bewust van enige kink in hun relatie, gingen de onderzochte mensen al meer naamwoorden gebruiken, zoals wij, en vooral ik. Ze schreven meer over zichzelf, besteedden minder woorden aan anderen. Woorden die typisch zijn voor een koele analyse, maakten plaats voor woorden die kenmerkend zijn voor het cognitief verwerken van iets wat je niet goed begrijpt.

Die veranderingen in taalgebruik begonnen al drie maanden voor de breuk en hielden nog zes maanden aan, met een duidelijke piek op de dag dat ook de geliefden doorkregen dat ze beter uit elkaar konden gaan.

