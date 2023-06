Je ouders trots maken is ook voor Nederlanders een levensdoel

Je ouders trots willen maken. Voor 43 procent van de Nederlanders is het een van de hoofddoelen in hun leven. Van de jongste generatie (18-30 jaar) ziet zelfs 60 procent trotse ouders als een levensdoel. Ik keek ervan op. Fijn natuurlijk als je ouders trots op je zijn, maar een hoofddoel in je leven? Ik vond het ouderwets klinken. Mijn dochter ook. Ze trok een dûh-gezicht toen ik haar vroeg of het haar levensdoel was om mij trots te maken.

Maar in Europa is deze wens groot, laat de European Values Study zien. In bijna heel Europa streeft een (ruime) meerderheid ernaar een trotse pa of ma te zien. Nederlanders scoren met hun 43 procent aan de lage kant. Alleen de Denen en Finnen leven minder met hun ouders in het achterhoofd.

Het belang van traditie

Sociaal wetenschappers onderzoeken met de vraag over trots vooral het belang van traditie. Lange tijd bepaalden ouders de toekomst van hun kinderen. En je ouders gehoorzamen was de norm. Vader besliste vaak of en wat voor opleiding je ging volgen, met wie je om mocht gaan en vaak ook met wie je trouwde, in welke kerk.

En dat was niet eens zo heel lang geleden. Mijn moeder had twee oudere broers. De een werd wiskundige, de ander longarts. Maar nóg een kind naar de universiteit was te kostbaar voor mijn grootouders, bovendien was ze geen jongen. Niets maakte mijn moeder ruim twintig jaar later zo trots en blij als haar studerende kinderen. Wat we studeerden, dat moesten we vooral zelf weten. Als we die kans maar pakten.

In landen in Oost-Europa, zoals Albanië, Bulgarije en Oekraïne, zijn mensen vaak traditioneler ingesteld dan in het Westen. Oost-Europeanen vinden dan ook het vaakst dat je leeft om je ouders trots te maken. In landen die we kennen als open, modern en individualistisch zoals Zweden, Finland en ook Nederland is die behoefte beduidend minder groot. Maar de wens is zeker niet verdwenen.

Hoe traditioneel denken we over familie? Is een gezin pas geslaagd als er kinderen komen? Lijdt een gezin als de moeder voltijds werkt? Zijn volwassen kinderen verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders? Bekijk de meningen in Europa op atlasofeuropeanvalues.eu/nl/ (kies ‘kaarten’). Beeld Trouw

De Atlas of European Values laat vaker zien dat tradities standvastiger zijn dan je misschien denkt. Zeker wanneer ze draaien om familie. Trouwen blijft bijvoorbeeld onverminderd populair, na een dipje in de jaren tachtig en negentig, toen het boterbriefje even ouderwets leek te worden. En familie blijven we onveranderlijk het meest vertrouwen en ook het belangrijkst vinden in het leven.

De moderne hoeksteen

Het gezin staat eigenlijk fier overeind als de hoeksteen-van-de-samenleving. Maar dat hoeksteengezin ziet er in een moderne maatschappij een stuk anders uit dan pakweg vijftig jaar geleden. Getrouwd zijn is geen must meer; elkaar zelf uitzoeken wel. En het hoeksteengezin kan ook twee vaders of moeders hebben, stiefouders, bonuskinderen en ‘pendelkinderen’.

Trekt de traditie van trotse ouders misschien ook zo’n modern jasje aan? We hebben graag trotse ouders, maar dan wel trots op een zelf verkozen prestatie? De varkensboer die trots is op zijn zoon, de violist. De arts die trots is op haar dochter, de loodgieter? Ach, je ouders trots maken is ook niet altijd ingewikkeld. Wie zwijmelt er niet bij de eerste stapjes van zoon of dochterlief of bejubelt het strikdiploma? Zelfs bij die piercing voelde ik nog trots: toch mooi dat ze zelf heeft beslist.