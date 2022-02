IPCC: Klimaatverandering vormt nu al een gevaar voor mens en natuur

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft vandaag opnieuw een alarmerende boodschap uitgebracht over de gevolgen van klimaatverandering. Het vorige IPCC-rapport dat in augustus uitkwam, zette de wetenschappelijke kennis op een rij. Er is geen twijfel meer dat menselijk handelen de oorzaak is van de opwarming en gevaarlijke kantelpunten komen in zicht, fases waarna de veranderingen zichzelf versterken. Dit rapport gaat over de gevolgen en de mogelijkheden tot aanpassing. Over een maand verschijnt een derde rapport, over de mogelijkheden om de opwarming te keren.

Bij de vorige reeks IPCC-rapporten, uit 2013 en 2014, was de boodschap van deel twee dat sommige klimaatrampen al onafwendbaar waren. Ook bij een opwarming van anderhalve graad is het merendeel van de koraalriffen bijvoorbeeld aan het eind van deze eeuw ten dode opgeschreven. Dit rapport doet daar een schepje bovenop. De wereld zal de komende twee decennia al met complexe klimaatrampen worden geconfronteerd. En als de opwarming boven die anderhalve graad uitstijgt – de meeste scenario’s voorzien dat dat binnen tien jaar gaat gebeuren – zullen sommige gevolgen onomkeerbaar zijn. Ecosystemen die verdwijnen, soorten die uitsterven, delen van de wereld die voor de mens onbewoonbaar worden.

“Dit rapport is een dringende waarschuwing voor de gevolgen van gebrek aan daadkracht”, zei IPCC-voorzitter Hoesung Lee bij de presentatie van het rapport. “Het benadrukt de noodzaak van onmiddellijke en ambitieuze maatregelen om klimaatrisico’s aan te pakken. Halve maatregelen zijn geen optie meer.”

Droogtes, hittegolven en bosbranden

Verrassend kan die boodschap niet zijn geweest. De wereld is de laatste jaren in toenemende mate geteisterd door droogtes, hittegolven, bosbranden, overstromingen of ander natuurgeweld. De afgelopen jaren ook heeft de wetenschap steeds overtuigender laten zien dat die toename geen toeval is, maar het gevolg van klimaatverandering. Nieuw is dat een opwarming van anderhalve graad als een harde grens wordt beschouwd. “Bijna alle scenario’s gaan ervan uit dat het korte of langere tijd warmer wordt”, zegt Rob van Dorland van het KNMI. “In de tweede helft van deze eeuw zou de temperatuur dan weer moeten dalen als gevolg van extra maatregelen. Dit rapport laat zien dat dat een gevaarlijke weg is. Ook bij zo’n tijdelijke opwarming worden mens en natuur bedreigd. En worden de mogelijkheden om ons aan te passen beperkt.”

Van Dorland zat in de Nederlandse delegatie die samen met 194 andere lidstaten van de VN de afgelopen twee weken digitaal vergaderde over de tekst van de zogeheten samenvatting voor beleidsmakers. Deze samenvattingen spelen een grote rol bij de klimaatconferenties zoals afgelopen november in Glasgow en eind dit jaar in Caïro. Met name de kleine eilandstaten, die worden bedreigd door een stijgende zeespiegel, drongen er volgens Van Dorland de afgelopen weken op aan dat de samenvatting de nadruk legde op de kosten en verliezen door klimaatverandering.

Een groot alarm

Het licht is op rood gesprongen, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis en medeauteur van het rapport. “Het is een groot alarm voor wat er op ons afkomt.” En het is een bevestiging van wat het Rode Kruis al dagelijks meemaakt: klimaatverandering verstoort nu al het leven van miljarden mensen, in het bijzonder van de armsten van de wereld. “De risico’s zijn groter dan gedacht, ze komen sneller en ze zijn verweven. “De klimaatdreiging wordt versterkt door andere factoren, zoals vervuiling, het verdwijnen van ecosystemen of armoede.”

Het rijke Westen moet niet denken dat het buiten schot kan blijven, zegt hij. “Twintig jaar geleden kwam sterfte door klimaatverandering alleen in ontwikkelingslanden voor. De laatste jaren zijn ook voor ons een wake-upcall geweest met overstromingen en hittegolven.” Het rapport voorziet dat ook in Europa het aantal mensen dat te lijden heeft van hittestress zal verveelvoudigen.

Intussen slaagt de wereld er niet in om aan het akkoord van Parijs te voldoen. De maatregelen en beloftes van landen om de uitstoot van CO2 terug te dringen blijven ver achter bij wat noodzakelijk is om onder die anderhalve graad te blijven. Frustrerend, zegt Van Aalst. “De wereld heeft 13 biljoen geïnvesteerd om de covidpandemie te bestrijden. Als we dat ook met klimaatverandering hadden gedaan, hadden we een enorme slag kunnen slaan.”

